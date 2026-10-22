PMB lãi 22,7 tỷ đồng sau 9 tháng, dòng tiền kinh doanh âm gần 58 tỷ đồng

Lợi nhuận quý III tăng hơn 370%

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2026, PMB ghi nhận doanh thu thuần đạt 526,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên 505,8 tỷ đồng, qua đó đưa lợi nhuận gộp lên 20,6 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1 tỷ đồng, tăng so với mức 725,8 triệu đồng cùng kỳ. Công ty không ghi nhận chi phí tài chính trong quý III.

Chi phí bán hàng tăng 19,2%, lên 13,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,5%, đạt 3,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PMB đạt 4,1 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 1,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác trong quý III đạt 1,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 80,1 triệu đồng cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp đạt 5,6 tỷ đồng, tăng khoảng 321,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,5 tỷ đồng, so với khoảng 950,7 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PMB đạt 1.924,8 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của PMB đạt 28,4 tỷ đồng, tăng 35,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 22,7 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tình hình kinh doanh của PMB

Phải thu và hàng tồn kho tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PMB đạt 301,2 tỷ đồng, tăng từ 241 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 290,1 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với đầu năm; tài sản dài hạn đạt 11,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 29,2 tỷ đồng lên 86,4 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 195,5%. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 36 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6,8 tỷ đồng đầu năm.

Đặc biệt, phải thu ngắn hạn khác tăng từ gần 53,9 triệu đồng lên 40,9 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm từ 22,4 tỷ đồng xuống còn 9,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng đáng kể, từ 35,3 tỷ đồng đầu năm lên 100,5 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương đương mức tăng khoảng 185%.

Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn khác tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 5,4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và chi phí chờ phân bổ.

Ở chiều ngược lại, tiền và tương đương tiền của PMB giảm từ 167,9 tỷ đồng đầu năm xuống 97,8 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương mức giảm 41,7%. Trong đó, tiền tăng từ 14,8 tỷ đồng lên 15,7 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền giảm từ 153,1 tỷ đồng xuống 82,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PMB âm gần 58 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 8,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân đáng chú ý đến từ việc tăng các khoản phải thu, khiến dòng tiền giảm khoảng 60,5 tỷ đồng, cùng với hàng tồn kho tăng làm giảm thêm khoảng 64,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các khoản phải trả tăng giúp bổ sung khoảng 51,5 tỷ đồng dòng tiền. Tuy nhiên, mức bù đắp này chưa đủ để đưa dòng tiền kinh doanh về trạng thái dương.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 143 triệu đồng, chủ yếu do chi tiền mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 12 tỷ đồng, tương ứng với khoản chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Tổng hợp các hoạt động, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm âm 70,1 tỷ đồng. Qua đó, tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm còn 97,8 tỷ đồng, từ mức 167,9 tỷ đồng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, nợ phải trả của PMB đạt 145,8 tỷ đồng, tăng 58,8% so với đầu năm. Toàn bộ số nợ này là nợ ngắn hạn, không ghi nhận nợ dài hạn.

Trong cơ cấu nợ, phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 6,9 tỷ đồng lên 32,8 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ khoảng 636 triệu đồng lên 8,5 tỷ đồng, trong khi phải trả ngắn hạn khác tăng từ 17,6 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi đạt 7,5 tỷ đồng, tăng so với mức 5,2 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 47,7 tỷ đồng xuống 39,8 tỷ đồng; khoản phải trả người lao động giảm từ 12,7 tỷ đồng xuống còn 436,5 triệu đồng.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PMB đạt 155,4 tỷ đồng, tăng từ 149,3 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 120 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 19,3 tỷ đồng lên 25,4 tỷ đồng.

Sản lượng tiêu thụ tăng 10,3% Trong kỳ, sản lượng tiêu thụ của PMB đạt 45.243,82 tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số dòng sản phẩm ghi nhận mức tăng đáng kể, gồm NPK Phú Mỹ tăng 31,9%, đạm Kebo Phú Mỹ tăng 62% và phân bón tự doanh tăng 17,1%. Sản lượng tiêu thụ Đạm Phú Mỹ cũng tăng 13,8%.