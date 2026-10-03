Plaza del Ángel - nơi lưu giữ những giá trị cổ giữa lòng Mexico City

Chợ Plaza del Ángel nằm giữa khu Zona Rosa sôi động của thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Một góc bên trong chợ đồ cổ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khu chợ Plaza del Ángel tập trung nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm có nguồn gốc từ Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những hiện vật từ Mexico, Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á được bày bán tại khu chợ đồ cổ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những hiện vật từ châu Á và châu Âu được trưng bày tại khu chợ đồ cổ. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những hiện vật từ Mexico, Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á được bày bán tại khu chợ đồ cổ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tranh nghệ thuật được giới thiệu tại khu chợ đồ cổ. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhiều hiện vật nhỏ và đồ sưu tầm được bày bán tại quầy hàng ở Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Đồng hồ, máy đánh chữ, máy phát nhạc cùng nhiều vật dụng cổ được bày bán tại khu chợ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những món đồ sưu tầm mang dấu ấn của nhiều thời kỳ lịch sử. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Một số hiện vật, tranh nghệ thuật và đồ sưu tầm cổ tại chợ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Các tác phẩm tranh nghệ thuật được giới thiệu tại khu chợ đồ cổ Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Du khách tìm kiếm những món đồ phù hợp với sở thích sưu tầm. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khách tham quan ngắm các tác phẩm nghệ thuật tại Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Những người yêu thích các poster nhỏ và ảnh đen trắng cổ tại Plaza del Ángel. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Nhiều người trẻ tìm đến Plaza del Ángel để khám phá đồ cổ. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Một gian hàng với nhiều hiện vật phục vụ nhu cầu sưu tầm. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)