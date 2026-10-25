PLAVE trở thành nhóm nhạc ảo đầu tiên giành được thắng lợi này
PLAVE giành chiến thắng đầu tiên với 'Star Trace' trên chương trình 'Music Core', vượt mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng khác.
PLAVE đã giành được chiếc cúp trên chương trình âm nhạc đầu tiên với ca khúc chủ đề mới Star Trace. Trong tập phát sóng ngày 24/10 của chương trình Music Core trên đài MBC, các ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu bao gồm NEON của A2O LITE, I SPY của NCT WISH và Star Trace của PLAVE. Cuối cùng, PLAVE đã giành chiến thắng với tổng cộng 8.299 điểm.
Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình: gồm IVE, BABYMONSTER, NMIXX, JxJ (thuộc SEVENTEEN), A2O LITE, A2O SOUL, NCT WISH, MEOVV, ALLDAY PROJECT, TEEN TOP, Sung Han Bin (thuộc ZEROBASEONE), KickFlip, EVNNE, Nam Woo Hyun (thuộc INFINITE), CUTIE STREET, FLARE U, DAILY:DIRECTION, Park Woo Jin (thuộc AB6IX) và YUHZ.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/plave-tro-thanh-nhom-nhac-ao-dau-tien-gianh-duoc-thang-loi-nay-post1888409.tpo