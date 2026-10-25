PLAVE trở thành nhóm nhạc ảo đầu tiên giành được thắng lợi này

PLAVE đã giành được chiếc cúp trên chương trình âm nhạc đầu tiên với ca khúc chủ đề mới Star Trace. Trong tập phát sóng ngày 24/10 của chương trình Music Core trên đài MBC, các ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu bao gồm NEON của A2O LITE, I SPY của NCT WISH và Star Trace của PLAVE. Cuối cùng, PLAVE đã giành chiến thắng với tổng cộng 8.299 điểm.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình: gồm IVE, BABYMONSTER, NMIXX, JxJ (thuộc SEVENTEEN), A2O LITE, A2O SOUL, NCT WISH, MEOVV, ALLDAY PROJECT, TEEN TOP, Sung Han Bin (thuộc ZEROBASEONE), KickFlip, EVNNE, Nam Woo Hyun (thuộc INFINITE), CUTIE STREET, FLARE U, DAILY:DIRECTION, Park Woo Jin (thuộc AB6IX) và YUHZ.

Mini-album thứ 5 (phát hành ngày 13/10) của PLAVE đạt doanh số 1,32 triệu bản trong tuần đầu tiên, đồng thời đạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng nhạc số. Theo Hanteo Chart, đây là con số cao nhất mà một album của PLAVE đạt được trong tuần đầu phát hành từ trước đến nay, chính thức phá vỡ kỷ lục cũ của chính nhóm. Ngay sau khi phát hành, ca khúc chủ đề cùng các bài hát khác trong album mới đã vươn lên dẫn đầu trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Tính đến ngày 23/10, 5 ca khúc đã góp mặt trong bảng xếp hạng "Hot 100" của Melon. PLAVE là nhóm thần tượng ảo thành công nhất hiện nay, hoạt động thông qua các nhân vật hư cấu. Thành công của nhóm đến từ chất lượng âm nhạc vượt trội, sự tương tác đều đặn với người hâm mộ, cùng các nội dung và màn trình diễn đa dạng. Nhờ đó, PLAVE đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành và nhận được sự yêu mến cho mọi sản phẩm âm nhạc mà họ phát hành.