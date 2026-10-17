PLASE Show Hà Nội 2026: Trình diễn công nghệ âm thanh chuyên nghiệp

Triển lãm Quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp – PLASE Show Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 17-19.10

Đánh dấu lần tổ chức thứ 15, PLASE Show Hà Nội 2026 có 61 khu vực trưng bày trong Sảnh 6 và 21 vị trí trình diễn hệ thống Line Array ngoài trời.

Sự kiện quy tụ các thương hiệu toàn cầu, nhà phân phối thiết bị âm thanh chuyên nghiệp, kỹ sư âm thanh và những người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, mang đến cơ hội trực tiếp quan sát, lắng nghe và đánh giá khả năng vận hành của các hệ thống âm thanh trong điều kiện thực tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tham dự triển lãm

Triển lãm có sự góp mặt của nhiều đơn vị phân phối, thương hiệu quen thuộc trên thị trường như Ba Sao, Sao Mai, CK Audio, Bảo Châu, Yamaha, Techsound, POJ, Vân Lam, Pro AVL Việt Nam, Anh Duy, Hoàng Minh, AV Việt Nam, Trung Chính Audio, Stagpro… cùng các thương hiệu như Valis, Hào Quang, Beta 3, PHD, Hoàng Hải Audio, SKV, Soundpu, Shupu, Boleed và Sembr.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc

Ở phân khúc thiết bị cao cấp, khách tham quan có dịp tiếp cận các hệ thống và giải pháp đến từ L-Acoustics, RCF, Adamson, Yamaha, JBL, dB Technologies, Audio Center, EAW, Bose, Electro-Voice, 4Acoustic… Sự đa dạng về thương hiệu và cấu hình thiết bị giúp người làm nghề có thêm cơ sở so sánh công nghệ, thiết kế hệ thống và phương án triển khai phù hợp với từng loại hình biểu diễn.

Một trong những điểm nhấn của PLASE Show Hà Nội 2026 là khu vực trình diễn Line Array ngoài trời tại Sân Tây của VEC. Với 21 vị trí trình diễn của PLASE Show, kết hợp 5 vị trí của Wedtech Show, khu vực này tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu trực tiếp khả năng vận hành của hệ thống âm thanh, từ cấu hình thiết bị đến hiệu quả trình diễn trong không gian thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

Tại triển lãm, Pro AVL Việt Nam giới thiệu hệ thống L-Acoustics L2 thuộc dòng L Series và TT+ Audio GTX 12 của thương hiệu RCF. Các màn trình diễn không chỉ giúp khách tham quan trải nghiệm chất lượng âm thanh mà còn tạo cơ hội để kỹ sư, nhà phân phối và đơn vị tổ chức sự kiện trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng công nghệ.

Năm nay, PLASE Show được tổ chức kết hợp với Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam – VEEW 2026 do Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức Sự kiện (VECA) chủ trì, phối hợp với Le Bros tổ chức, cùng Wedtech Show do Delavu thực hiện. Sự kết hợp này mở rộng không gian kết nối giữa các lĩnh vực âm thanh, ánh sáng, công nghệ trình diễn, tổ chức sự kiện và dịch vụ cưới.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đánh giá cao sáng kiến kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và tạo nền tảng phát triển cho ngành triển lãm, tổ chức sự kiện Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, triển lãm và sự kiện là cầu nối giữa văn hóa với du lịch, sáng tạo với công nghệ, sản phẩm với thị trường; đồng thời góp phần xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong bối cảnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Việt Nam có cơ hội nâng cao năng lực tổ chức, thu hút sự kiện quốc tế và xây dựng những thương hiệu triển lãm, lễ hội, chương trình biểu diễn mang bản sắc riêng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, tôn trọng bản quyền và thúc đẩy sáng tạo.

Cùng với đó, doanh nghiệp cần chủ động phát triển nội dung, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành.

Các gian hàng giới thiệu về âm thanh, ánh sáng tại triển lãm thu hút đông đảo đại biểu, người dân tham quan tìm hiểu

Với sự kết hợp giữa trình diễn thiết bị chuyên nghiệp và kết nối các lĩnh vực liên quan, PLASE Show Hà Nội 2026 góp phần tạo thêm cơ hội giao lưu, hợp tác và cập nhật công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp, kỹ sư và những người làm nghề. Sự kiện đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ âm thanh, ánh sáng trong hệ sinh thái triển lãm, biểu diễn và tổ chức sự kiện tại Việt Nam.