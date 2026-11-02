Plant Armor: Triển vọng tăng sản lượng dâu tây, hạn chế sâu hại

Dâu tây được trồng có và không sử dụng lớp phủ vải Plant Armor.

Theo thông tin công bố ngày 29/9/2026 của Đại học Bang Bắc Carolina, Mỹ, cây dâu tây được che phủ bằng Plant Armor cho lượng quả thu hoạch cao gấp tới 3,56 lần nhóm không che phủ trong thử nghiệm dạng đường hầm. Nhóm nghiên cứu đồng thời ghi nhận số lượng và khối lượng quả đều tăng. Kết quả này cần được hiểu trong phạm vi thử nghiệm, chưa phải mức tăng năng suất có thể áp dụng chung cho sản xuất thương mại.

Bảo vệ cây bằng lớp chắn vật lý

Plant Armor là vật liệu dệt có cấu trúc ba chiều, được sử dụng để che phủ cây trồng. Cấu tạo nhiều lớp giúp cản trở côn trùng tiếp cận cây, trong khi vẫn cho phép ánh sáng, nước và không khí đi qua.

Gabriel Olawuyi, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm từng lo ngại vật liệu che phủ sẽ làm giảm ánh sáng, khiến cây tập trung phát triển thân, lá và giảm ra quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm không ghi nhận phản ứng này.

Lớp phủ còn tạo hiệu ứng giữ ấm, giúp cây tích lũy nhiệt và ra quả sớm hơn nhóm đối chứng. Đây là một yếu tố được các nhà nghiên cứu dùng để lý giải kết quả thu hoạch tích cực.

Trong thử nghiệm phòng thí nghiệm, vật liệu ngăn được rệp xuyên qua. Khả năng tạo hàng rào vật lý này gợi mở một phương án hạn chế côn trùng gây hại, qua đó có thể giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu.

Cần kiểm chứng trước khi nhân rộng

Ý tưởng phát triển Plant Armor bắt nguồn từ nghiên cứu vật liệu phục vụ trang phục quân sự, gồm cải thiện sự thoải mái khi mặc áo giáp và tăng khả năng chống muỗi. Qua quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã chuyển hướng ứng dụng vật liệu sang bảo vệ cây trồng.

Kết quả trên dâu tây cho thấy triển vọng của sự kết hợp giữa công nghệ dệt và nông nghiệp. Dù vậy, chính nhóm tác giả cũng xác định cần thử nghiệm tại trang trại, trên nhiều loại cây và ở những địa bàn khác nhau để đánh giá khả năng ứng dụng.

Đối với sản xuất, hiệu quả của vật liệu che phủ cần được xem xét cùng chi phí đầu tư, độ bền, công lắp đặt và khả năng tái sử dụng. Tác động giữ ấm cũng cần được đánh giá theo khí hậu từng vùng, thay vì mặc nhiên coi là lợi thế trong mọi điều kiện.

Với nông nghiệp hữu cơ, biện pháp ngăn côn trùng bằng hàng rào vật lý là hướng tiếp cận đáng quan tâm. Tuy nhiên, việc lựa chọn vật liệu và cách sử dụng vẫn phải phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng. Công nghệ che phủ tự nó không phải căn cứ để xác định sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ.

Plant Armor mở thêm một hướng nghiên cứu bảo vệ cây trồng và cải thiện hiệu quả thu hoạch. Để trở thành giải pháp hữu ích cho người sản xuất, công nghệ này cần tiếp tục chứng minh hiệu quả kỹ thuật và kinh tế trong điều kiện canh tác thực tế.