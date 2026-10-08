Plan Tuyên Quang tiếp sức học sinh vùng cao Yên Minh

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình mái che sân trường tại Phân hiệu Hữu Vinh.

Công trình do Plan Tuyên Quang hỗ trợ kinh phí xây dựng mái che trị giá 430 triệu đồng; đồng thời bàn giao 6 ti vi, 40 giường cùng bàn ghế, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 760 triệu đồng.

Công trình và trang thiết bị mới góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất của phân hiệu, tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập và vui chơi an toàn cho học sinh. Đặc biệt, mái che giúp giáo viên, học sinh có điều kiện tổ chức các hoạt động tập thể, rèn luyện thể chất, giáo dục kỹ năng.

Trong năm tài chính 2026 và đầu năm tài chính 2027 sắp tới, Văn phòng Plan Tuyên Quang dự kiến hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Yên Minh hơn 1,1 tỷ đồng để triển khai các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ, thể thao, STEM, hỗ trợ học sinh bán trú và đầu tư cơ sở vật chất. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện để học sinh vùng dự án được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.