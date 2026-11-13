Plan Tuyên Quang khảo sát phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương

Nhóm chuyên gia Plan Tuyên Quang khảo sát thực tế tại xã Niêm Sơn.

Các địa phương trong khuôn khổ khảo sát có nhiều lợi thế phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc và những nét đặc trưng trong đời sống, sản xuất nông nghiệp. Nhóm chuyên gia Plan Tuyên Quang đã làm việc với chính quyền các xã, khảo sát thực tế tại các thôn nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, khả năng kết nối giao thông. Bên cạnh đó, tìm hiểu thực trạng sinh kế, nguồn lực, nhu cầu và mức độ sẵn sàng tham gia phát triển các dịch vụ du lịch của người dân.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ trẻ em gái tới trường”, dự kiến triển khai trong năm 2027. Kết quả khảo sát là cơ sở để lựa chọn mô hình phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với tiềm năng, điều kiện của từng địa phương, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với phát huy giá trị văn hóa và lợi thế bản địa.