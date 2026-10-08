PITCO biến động cơ cấu cổ đông, cổ phiếu PIT giảm 37% sau nhịp tăng nóng

Theo thông tin công bố mới nhất, Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PIT của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO).

PITCO đổi chiều cơ cấu cổ đông.

Trước giao dịch, PGCC sở hữu hơn 8 triệu cổ phiếu PIT, tương đương 52,67% vốn điều lệ PITCO. Sau khi bán gần 3,1 triệu đơn vị, lượng cổ phiếu PGCC nắm giữ giảm xuống còn hơn 4,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,31% vốn.

PGCC là công ty thành viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sở hữu 100% vốn. Do đó, việc PGCC giảm sở hữu cũng khiến tỷ lệ sở hữu gián tiếp của Petrolimex tại PITCO giảm đáng kể.

Đây không phải lần đầu PGCC tìm cách thoái vốn khỏi PITCO trong năm nay. Trước đó, doanh nghiệp từng đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu PIT trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8, song không bán được cổ phiếu nào do không có đủ nhà đầu tư mua trên hệ thống giao dịch.

Ở đợt giao dịch mới nhất, dù tiếp tục đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ, PGCC cũng chỉ bán được gần 3,1 triệu đơn vị.

Việc cổ đông lớn đăng ký bán lượng cổ phiếu tương đối lớn nhưng không thể hoàn tất giao dịch cho thấy khả năng hấp thụ nguồn cung PIT trên thị trường còn hạn chế. Đây cũng là yếu tố đáng chú ý khi nhìn vào thanh khoản của cổ phiếu này trong thời gian gần đây.

Trái với động thái giảm sở hữu của PGCC, nhóm cổ đông liên quan đến Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Logigo lại liên tục mua vào cổ phiếu PIT.

Trong tháng 9, Logigo mua thêm khoảng 2,4 triệu cổ phiếu PIT, trong khi ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Logigo mua thêm khoảng 1 triệu cổ phiếu. Sau các giao dịch, nhóm cổ đông này nâng tỷ lệ sở hữu tại PITCO lên 41,16%.

Đến ngày 2/10, ông Bùi Ngọc Bảo tiếp tục mua thêm 47.300 cổ phiếu PIT. Sau giao dịch, Logigo sở hữu khoảng 3,9 triệu cổ phiếu PIT; ông Bùi Ngọc Bảo nắm khoảng 1,2 triệu cổ phiếu; bà Trần Hồng Anh, vợ ông Bảo, sở hữu 754.390 cổ phiếu.

Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến Logigo đang nắm hơn 5,8 triệu cổ phiếu PIT, tương ứng 41,49% vốn điều lệ PITCO.

Như vậy, cơ cấu cổ đông lớn tại PITCO đang có sự thay đổi đáng chú ý. Tỷ lệ sở hữu của PGCC giảm từ 52,67% xuống 32,31%, trong khi nhóm liên quan Logigo đã nâng tỷ lệ nắm giữ lên 41,49%.

Trên thị trường, cổ phiếu PIT đã trải qua một nhịp tăng mạnh rồi đảo chiều trong thời gian ngắn. Từ mức 8.750 đồng/cp ngày 11/9, PIT liên tục tăng trong những phiên sau đó, lên 9.100 đồng ngày 14/9, 9.730 đồng ngày 15/9 và 10.400 đồng ngày 16/9.

Đến phiên 18/9, cổ phiếu PIT đóng cửa tại 11.800 đồng/cp, tăng 6,31%. Thanh khoản cũng đột biến với hơn 3,2 triệu cổ phiếu được sang tay, cao hơn đáng kể so với mức giao dịch thông thường của mã này.

Tuy nhiên, sau khi lập vùng giá 11.800 đồng, PIT nhanh chóng đảo chiều. Đến ngày 22/9, cổ phiếu giảm về 10.250 đồng; ngày 23/9 còn 9.540 đồng và ngày 24/9 xuống 8.880 đồng.

Đà giảm tiếp tục diễn ra trong những phiên cuối tháng 9. Riêng ngày 28 và 29/9, PIT lần lượt giảm 6,89% và 6,92%, trước khi đóng cửa ngày 30/9 ở mức 7.800 đồng/cp.

Đến ngày 7/10, PIT đóng cửa tại 7.390 đồng/cp, giảm khoảng 37,4% so với mức 11.800 đồng ghi nhận ngày 18/9 – vùng giá cao nhất trong nhịp tăng vừa qua.

Trong phiên 7/10, cổ phiếu PIT tăng 1,93%, song thanh khoản chỉ đạt khoảng 5.400 đơn vị. Diễn biến này cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái giao dịch khá thưa thớt sau nhịp biến động mạnh.