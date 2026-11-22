Đội ngũ sản xuất chương trình tạp kỹ Pinggyego trên YouTube đã lên tiếng xin lỗi vì đưa nam diễn viên Go Kyung Pyo vào danh sách đề cử cho lễ trao giải sắp tới của chương trình, sau khi anh vướng vào bê bối lái xe khi say rượu gần đây.

Vào ngày 22/11, đội ngũ vận hành kênh YouTube DdeunDdeun đã đưa ra thông báo: “Trong quá trình chuẩn bị bài đăng bình chọn, chúng tôi đã sơ suất khi không kiểm tra kỹ lưỡng. Ngay khi phát hiện vấn đề, chúng tôi đã loại bỏ cá nhân đó khỏi danh sách đề cử cho giải thưởng Ngôi sao được yêu thích (Popular Star Award). Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự lo ngại. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn khi tổ chức các lễ trao giải".

Tranh cãi nổ ra sau khi danh sách đề cử cho giải thưởng Pinggyego Awards lần thứ tư được công bố và cổng bình chọn dành cho khán giả chính thức mở. Sự xuất hiện của Go Kyung Pyo trong hạng mục Ngôi sao đang lên được yêu thích (Rising Popular Star Award) đã vấp phải nhiều chỉ trích, do nam diễn viên từng vướng vào bê bối lái xe khi say rượu, dẫn đến việc phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt cùng Song Eun Yi và BIBI trong một tập phát sóng có tiêu đề “Trò chơi bí ẩn chỉ là một cái cớ” (The Mystery Game Is Just an Excuse).

Vào khoảng 3h30 sáng ngày 14/11 (giờ Hàn Quốc), tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul, Go Kyung Pyo đã va chạm với một xe quét đường khi đang lái xe trong tình trạng say xỉn. Nồng độ cồn trong máu của anh vượt quá mức quy định, dẫn đến việc bị tước bằng lái.

Sau đó, Go Kyung Pyo đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận việc lái xe sau khi uống rượu hoàn toàn là lỗi của bản thân. Anh cho biết sẽ hợp tác với cơ quan cảnh sát trong quá trình điều tra, chịu trách nhiệm về sự việc và tạm dừng mọi hoạt động đã lên lịch.