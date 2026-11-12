Pinaco chuẩn bị lấn sân sang mảng lưu trữ năng lượng

Pinaco chính thức bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh mới, hướng tới các giải pháp năng lượng xanh - Ảnh: MN

Động thái mới nhất của doanh nghiệp sản xuất pin và ắc quy hàng đầu Việt Nam này cho thấy bước đi chiến lược nhằm thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau nhiều thập kỷ thống lĩnh thị trường truyền thống.

Bước ngoặt từ Đại hội đồng cổ đông bất thường

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vừa qua, cổ đông Pinaco (mã: PAC) đã thông qua việc bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh mới cùng việc sửa đổi Điều lệ công ty với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối 100%. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ sang các mảng công nghệ cao hơn.

Theo đăng ký mới, phần lớn các ngành nghề bổ sung của Pinaco tập trung vào sản xuất thiết bị phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng tái tạo. Danh mục sản phẩm dự kiến bao gồm bộ chuyển đổi năng lượng, biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị nạp/xả điện, hệ thống quản lý pin (BMS), bộ lưu điện (UPS) cùng các thiết bị phụ trợ khác.

Không dừng lại ở khâu sản xuất, Pinaco còn mở rộng sang các dịch vụ giá trị gia tăng như kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa thiết bị lưu trữ năng lượng. Đồng thời, doanh nghiệp hướng tới cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo và triển khai các giải pháp điện mặt trời kết hợp lưu trữ cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.

Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh Pinaco vẫn duy trì vị thế vững chắc ở mảng kinh doanh cốt lõi. Hiện tại, công ty đang sản xuất các dòng ắc quy chì-acid MF/CMF cho xe động cơ đốt trong (ICE), xe điện EV, xe máy điện e-bike, ứng dụng công nghiệp và pin khô dân dụng. Đáng chú ý, Pinaco hiện là đối tác cung cấp độc quyền ắc quy 12V phục vụ các hệ thống phụ trợ trên các dòng xe điện VinFast - một mảng then chốt trong hệ sinh thái xe điện nội địa.

Chiến lược "ba trụ cột" và bài toán thương mại hóa BESS

Chia sẻ về định hướng phát triển BESS, ban lãnh đạo Pinaco khẳng định đây là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược chuyển dịch xanh của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Pinaco đặt mục tiêu phát triển theo ba hướng chính: củng cố năng lực sản xuất pin và ắc quy truyền thống; đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm, giải pháp BESS; và chủ động tìm kiếm cơ hội tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất.

Thực tế, bước đi lấn sân sang BESS không hoàn toàn đột ngột. Doanh nghiệp đã có những chuẩn bị mang tính nền tảng về công nghệ từ trước. Đầu tháng 10/2026, Pinaco đã chính thức giới thiệu dòng ắc quy Sodium S76 ứng dụng công nghệ natri-ion cho xe gắn máy, tích hợp hệ thống quản lý pin thông minh BMS. Bên cạnh đó, công ty cũng đã đưa nghiên cứu công nghệ pin lithium và các giải pháp lưu trữ vào định hướng dài hạn song song với mảng ắc quy chì-axit.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc thương mại hóa BESS sẽ mang đến bài toán quy mô lớn hơn nhiều so với các sản phẩm pin khởi động thông thường. Sản phẩm ắc quy Sodium S76 và hệ thống BESS có phạm vi ứng dụng cũng như yêu cầu kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Đối với pin Lithium traction (pin động lực) cho xe điện, các đối tác lớn như VinFast hiện cũng đang chủ động tự phát triển trong hệ sinh thái riêng với quy mô vốn khổng lồ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pinaco vẫn chưa công bố con số vốn đầu tư cụ thể cũng như mốc thời gian chi tiết cho việc thương mại hóa các giải pháp BESS. Thị trường đang tiếp tục theo dõi sát sao những bước đi kế tiếp của ông lớn ngành pin Việt Nam trên con đường chinh phục không gian năng lượng mới.