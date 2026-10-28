Pin Trung Quốc sạc 12 phút chạy thêm 500 km, tuổi thọ lý thuyết hơn 1 triệu km

Một bộ pin xe điện. Ảnh minh họa: Getty.

Nhiều nhà phát triển pin cho rằng pin bán thể rắn chỉ là giải pháp tạm thời trong quá trình tiến tới công nghệ pin thể rắn hoàn toàn. Tuy nhiên, một nhà sản xuất pin lớn của Trung Quốc lại có quan điểm khác.

Svolt Energy thông báo trên Weibo rằng những bộ pin sạc nhanh bán thể rắn Dragon Armor dung lượng 100 kWh đầu tiên đã xuất xưởng hàng loạt tại nhà máy ở thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô.

Nhà sản xuất này cho rằng pin bán thể rắn sẽ tiếp tục là một lựa chọn quan trọng, có chỗ đứng lâu dài trên thị trường xe điện trong nhiều năm tới. Khác với pin thể rắn hoàn toàn sử dụng chất điện phân ở trạng thái rắn, pin bán thể rắn kết hợp cả chất điện phân lỏng và rắn để vận chuyển ion bên trong pin.

Chạy thêm hơn 500 km chỉ sau 12 phút sạc

Các thông số kỹ thuật được công bố cho thấy Svolt đặt ra những mục tiêu hiệu suất đầy tham vọng. Được phát triển trên nền tảng điện áp 900 V, bộ pin mới được cho là hỗ trợ sạc siêu nhanh ở mức 6C. Theo Svolt, chỉ với 12 phút sạc, xe điện có thể được bổ sung năng lượng đủ để di chuyển thêm 500 km.

Tốc độ sạc này thường làm dấy lên những lo ngại về nhiệt độ và độ an toàn. Để kiểm soát nhiệt lượng, Svolt bố trí hệ thống làm mát bằng chất lỏng ở cả mặt trên lẫn mặt dưới bộ pin. Bên trong các cell pin, công ty sử dụng công nghệ in chuyển lớp ngăn cách độc quyền nhằm ổn định quá trình vận chuyển ion khi pin tiếp nhận dòng điện công suất lớn trong thời gian ngắn.

Ở mặt dưới, bộ pin được bảo vệ bằng cấu trúc giáp gồm sáu lớp. Svolt tuyên bố lớp vỏ bảo vệ này có khả năng chịu va đập cao gấp ba lần mức yêu cầu theo tiêu chuẩn an toàn quốc gia của Trung Quốc.

Tuổi thọ cũng là một điểm được nhà sản xuất nhấn mạnh. Theo công ty, công nghệ xếp chồng cell pin tốc độ cao giúp sản phẩm đạt tuổi thọ hơn 3.000 chu kỳ sạc. Về lý thuyết, con số này tương đương quãng đường di chuyển tích lũy vượt 1 triệu km trong suốt vòng đời sử dụng của xe.

Thúc đẩy thị trường pin xe điện

Dù vậy, những tuyên bố về hiệu suất của Svolt vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Công ty chưa công bố điều kiện thử nghiệm cụ thể làm cơ sở cho thông số bổ sung 500 km tầm hoạt động chỉ sau 12 phút sạc, đồng thời cũng chưa tiết lộ quy mô lô pin đầu tiên được sản xuất.

Ban lãnh đạo Svolt xác nhận nhiều hãng xe đã lựa chọn bộ pin này cho các chương trình phát triển sản phẩm của họ, nhưng danh tính các khách hàng vẫn chưa được công bố.

Thời điểm ra mắt sản phẩm được xem là bước đi có tính toán của Svolt. Pin thể rắn hoàn toàn thay thế chất điện phân lỏng bằng vật liệu rắn, song việc sản xuất đại trà vẫn gặp nhiều khó khăn và tốn kém. Trong khi đó, Svolt đang thúc đẩy sản xuất hàng loạt pin bán thể rắn ngay từ thời điểm hiện tại, với mục tiêu đưa chi phí xuống ngang bằng pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân lỏng.

Việc đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt cũng đánh dấu bước tiến so với những dự báo trước đó của ngành, vốn cho rằng công nghệ này sẽ được triển khai từ năm 2027.

Theo các thông tin được công bố, pin bán thể rắn thế hệ đầu tiên của Svolt có mật độ năng lượng 300 Wh/kg. Phiên bản thế hệ thứ hai đang được phát triển hướng tới mức 360 Wh/kg.

Một số báo cáo cho rằng các bộ pin này có thể được sử dụng trên những mẫu xe thế hệ mới của các thương hiệu lớn trên thế giới, thông qua những liên doanh sản xuất đã được thiết lập. Dù xuất hiện đồn đoán về một thỏa thuận cung ứng lớn giữa Svolt và BMW, thương hiệu Mini vẫn chưa được xác nhận chính thức là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng sản phẩm.

Theo SNE Research, Svolt chiếm 2,6% thị phần pin xe điện toàn cầu, đứng thứ chín thế giới. Tại Trung Quốc, doanh nghiệp này đứng thứ tư trong phân khúc pin ba thành phần cao cấp, với thị phần 6,31%.

Trong bối cảnh công nghệ pin thể rắn hoàn toàn vẫn còn cách thời điểm sản xuất đại trà một khoảng đáng kể, Svolt kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu giai đoạn pin bán thể rắn được ứng dụng rộng rãi hơn.

Các đối thủ cũng đang theo đuổi những hướng phát triển riêng. WeLion cung cấp bộ pin mật độ năng lượng siêu cao, dung lượng 150 kWh cho các mẫu xe điện hạng sang của NIO nhằm tối đa hóa tầm hoạt động. Tuy nhiên, mức giá cao khiến công nghệ này chủ yếu phù hợp với phân khúc xe cao cấp.

Trong khi đó, QingTao Energy và SAIC cũng đang hợp tác phát triển công nghệ pin bán thể rắn hiệu suất cao, cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực pin thế hệ mới tại Trung Quốc ngày càng quyết liệt.

Theo IE