Trong những năm gần đây, thị trường phụ kiện công nghệ liên tục chứng kiến những cải tiến về tốc độ sạc, dung lượng pin và thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu suất thì yếu tố an toàn đang trở thành một trong những tiêu chí được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn thiết bị sạc dự phòng.

Sự kiện The Nex State - Kỷ nguyên pin thể rắn, được tổ chức bởi BMX và HD Group.

Để đáp ứng nhu cầu đó, BMX đã lựa chọn công nghệ pin thể rắn làm một trong những trọng tâm phát triển, hướng đến các giải pháp lưu trữ năng lượng có sự cân bằng giữa hiệu suất, thiết kế và mức độ an toàn.

Với thông điệp THE NEXT STATE – KỶ NGUYÊN PIN THỂ RẮN, BMX mang đến một góc nhìn mới về công nghệ sạc dự phòng thông qua việc ứng dụng công nghệ pin thể rắn, hướng đến nâng cao tiêu chuẩn an toàn ngay từ cấu trúc bên trong sản phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về hiệu suất, chất lượng và độ bền.

Công nghệ pin thể rắn (Solid-State Battery) SolidSafe™ đang được ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng trên thế giới quan tâm

Được biết, công nghệ pin thể rắn (Solid-State Battery) SolidSafe™ là một trong những hướng phát triển đang nhận được nhiều sự quan tâm trong ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng trên thế giới.

Khác với các dòng pin lithium-ion truyền thống thường sử dụng chất điện phân dạng lỏng hoặc gel, công nghệ pin thể rắn hướng đến việc sử dụng vật liệu điện phân rắn nhằm cải thiện tính ổn định của cell pin và hạn chế một số rủi ro liên quan đến chất điện phân dễ cháy.

Đại diện HD Group thực hiện các thử nghiệm ngay tại sự kiện

Những công nghệ này giúp pin thể rắn tăng độ an toàn, duy trì hoạt động ổn định, hạn chế nguy cơ mất kiểm soát nhiệt và tạo điều kiện cải thiện mật độ năng lượng, tối ưu thiết kế sản phẩm.

BMX đã ứng dụng công nghệ pin thể rắn vào trong các thiết bị sạc dự phòng

Đặc biệt, bằng việc ứng dụng công nghệ pin thế hệ mới vào các thiết bị sạc dự phòng, BMX hướng đến việc đưa những tiến bộ trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng trở thành các sản phẩm có giá trị sử dụng thiết thực đối với người tiêu dùng.

Tham gia chia sẻ tại sự kiện, anh Cu Hiệp – Tinh Tế và reviewer công nghệTony Phùngđã chia sẻ những góc nhìn đa chiều về sự phát triển của công nghệ pin, xu hướng sử dụng thiết bị sạc dự phòng và tầm quan trọng của yếu tố an toàn trong trải nghiệm hằng ngày.

Sự kiện còn có sự tham gia của các khách mời

Những nội dung chia sẻ này đã góp phần giúp khách tham gia sự kiện hiểu rõ hơn về công nghệ pin thể rắn, những khác biệt so với công nghệ pin truyền thống cũng như tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị điện tử cá nhân.

Đồng thời sự kiện lần này cũng là cơ hội để BMX kết nối với cộng đồng công nghệ Việt Nam, tiếp nhận những góc nhìn thực tế và mở rộng cuộc thảo luận về các tiêu chí lựa chọn thiết bị sạc trong tương lai.

Đại diện HD Group đã thực hiện 2 màn thử thách cực kỳ ấn tượng

Đáng chú ý, ngay tại sự kiện, đại diện nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam, HD Group, đã thực hiện hai màn thử nghiệm đặc biệt, đó là: đóng đinh xuyên cell pin và cắt trực tiếp mẫu pin thể rắn.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật nhất tại THE NEXT STATE, thu hút sự quan tâm của khách mời khi được tận mắt quan sát phản ứng của mẫu pin trước những tác động vật lý trực tiếp.

Màn đóng đinh và màn cắt pin

Trong đó, màn thử nghiệm đóng đinh xuyên cell pin là phương pháp được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu pin nhằm đánh giá phản ứng của cell pin khi cấu trúc bên trong bị tổn thương do tác động cơ học. Qua đó, BMX giúp khách mời có cái nhìn trực quan hơn về đặc tính của mẫu pin thể rắn khi chịu tác động vật lý nghiêm trọng, đồng thời làm nổi bật định hướng cải tiến an toàn mà thương hiệu đang theo đuổi.

Màn thử nghiệm thứ hai là cắt trực tiếp pin thể rắn. Mục đích của màn thử nghiệm này lac cho khách tham quan tận mắt chứng kiến cấu trúc cell bị tác động và phá hủy, qua đó hiểu rõ hơn về vai trò của vật liệu và cấu trúc pin đối với mức độ an toàn.

Cả hai màn thử nghiệm trực tiếp ngay tại sự kiện cũng chính là cách BMX đưa những khái niệm công nghệ đến gần hơn với người dùng bằng trải nghiệm trực quan, thay vì chỉ thông qua những thông số kỹ thuật hay nội dung giới thiệu sản phẩm.

Đây cũng là dịp để BMX giới thiệu hệ sinh thái

Bên cạnh các hoạt động chia sẻ và thử nghiệm công nghệ, THE NEXT STATE còn là dịp để BMX giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm đến các đối tác, đại lý và cộng đồng công nghệ Việt Nam, bao gồm pin sạc dự phòng và phụ kiện sạc của họ.

Ngoài pin sạc còn có củ sạc

Trong đó, các sản phẩm ứng dụng công nghệ pin thể rắn là tâm điểm của khu vực trưng bày, thể hiện định hướng phát triển của BMX trong việc kết hợp công nghệ pin thế hệ mới, chất lượng vật liệu và thiết kế sản phẩm.

Sự kiện showcase THE NEXT STATE cũng ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa BMX và HDGROUP tại thị trường Việt Nam.

Củ sạc nhanh

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và phát triển các thương hiệu phụ kiện công nghệ, HDGROUP sẽ đồng hành cùng BMX trong việc xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và đưa các giải pháp sạc thế hệ mới đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cũng như định hướng lâu dài của BMX tại Việt Nam

Thông qua mạng lưới đối tác và đại lý, BMX cùng HDGROUP hướng đến việc phát triển thương hiệu lâu dài tại Việt Nam, đồng thời tăng cường các hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm công nghệ và nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn khi lựa chọn thiết bị sạc.

Sự hợp tác này cũng mở ra thêm cơ hội cho các đối tác kinh doanh trong việc tiếp cận những dòng sản phẩm có định hướng công nghệ khác biệt trên thị trường phụ kiện điện tử.

Chi tiết về các sản phẩm cùa BMX xem thêm tại website hoặc tại đây.