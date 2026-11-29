Trên thị trường phụ kiện di động, pin sạc dự phòng có mức giá trải dài từ vài USD cho các mẫu bình dân đến hơn 100 USD cho các dòng cao cấp, chẳng hạn một số mẫu tích hợp khả năng vừa sạc vừa tản nhiệt.

Dù nhiều mẫu giá rẻ quảng cáo thông số sạc cao, thực tế dung lượng thực thường thấp hơn công bố, thậm chí sử dụng lõi pin tái chế kém chất lượng.

Pin sạc dự phòng giá rẻ có thể âm thầm làm hỏng điện thoại của bạn. Ảnh: SlashGear

Rủi ro khi dùng pin sạc dự phòng giá rẻ

Mỗi điện thoại được thiết kế để tiếp nhận nguồn điện trong một dải điện áp nhất định. Để hạ giá thành, nhiều mẫu pin dự phòng giá rẻ cắt giảm các linh kiện như mạch ổn áp (mạch duy trì điện áp đầu ra ổn định) và mạch chống quá áp (mạch ngăn dòng điện tăng đột biến), vốn có chức năng bảo vệ thiết bị khỏi đoản mạch và quá nhiệt.

Nếu người dùng có thói quen cắm sạc qua đêm với pin dự phòng kém chất lượng, thiết bị sẽ tiếp tục nạp điện ngay cả khi pin điện thoại đã đầy.

Tình trạng sạc quá mức và tỏa nhiệt liên tục làm suy giảm dung lượng pin thực tế, dẫn đến chai pin sớm, sạc chậm hoặc hỏng phần cứng bên trong máy.

Ngoài rủi ro làm hỏng điện thoại, pin sạc dự phòng giá rẻ còn đe dọa trực tiếp đến an toàn người dùng. Các sản phẩm lắp ráp từ lõi pin tái chế, bảng mạch mỏng và lớp vật liệu cách điện kém dễ phát sinh sự cố cháy, nổ khi hoạt động.

Theo giới chuyên môn, việc pin dự phòng hơi ấm lên khi nạp hoặc xả điện là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu thiết bị nóng lên bất thường, người dùng cần ngắt kết nối ngay lập tức để phòng ngừa hỏa hoạn.

Cách chọn pin sạc dự phòng an toàn

Người dùng không nhất thiết phải mua sản phẩm đắt tiền nhưng cần kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật sau trước khi chọn mua:

- Kiểm tra chứng nhận an toàn: Quan sát mặt sau hoặc bao bì sản phẩm để tìm các ký hiệu tiêu chuẩn như RoHS (tiêu chuẩn hạn chế vật chất độc hại của châu Âu), CE (chứng nhận tuân thủ quy định an toàn kỹ thuật châu Âu) và FCC (chứng nhận tương thích điện từ của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ). Các chứng nhận này cho thấy thiết bị đã qua kiểm định về chống quá nhiệt và đoản mạch.

- Xem kỹ thông số đầu ra: Các thông số như 5V/2A in trên thân pin giúp xác định khả năng tương thích. Một viên pin đạt chuẩn sẽ duy trì dòng điện ổn định, tránh tạo ra các xung điện dao động thất thường gây hại cho pin điện thoại.

- Ưu tiên tính năng bảo vệ tích hợp: Kiểm tra thông số nhà sản xuất để đảm bảo sản phẩm có cơ chế tự ngắt chống sạc quá mức, phát hiện đoản mạch và cảm biến kiểm soát nhiệt độ. Các tính năng này giúp bảo vệ đồng thời cả điện thoại lẫn tuổi thọ viên pin dự phòng.

(Theo SlashGear)