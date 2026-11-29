Pin sạc dự phòng giá rẻ thường bị cắt giảm mạch bảo vệ và dùng lõi pin tái chế. Hệ quả là điện thoại dễ chai pin, hỏng linh kiện bên trong, đồng thời người dùng đối mặt với nguy cơ cháy nổ. Người dùng không nhất thiết phải mua sản phẩm đắt tiền, nhưng cần kiểm tra kỹ chứng nhận an toàn, thông số đầu ra và các tính năng bảo vệ tích hợp.

Trên thị trường phụ kiện di động, pin sạc dự phòng có mức giá trải dài từ vài USD cho các mẫu bình dân đến hơn 100 USD cho các dòng cao cấp. Một số mẫu cao cấp còn tích hợp khả năng vừa sạc vừa tản nhiệt. Dù nhiều mẫu giá rẻ quảng cáo thông số sạc cao, dung lượng thực tế thường thấp hơn công bố, thậm chí sử dụng lõi pin tái chế kém chất lượng.

Pin sạc dự phòng giá rẻ có thể âm thầm làm hỏng điện thoại của bạn. Ảnh: SlashGear

Điều gì bị cắt giảm để pin dự phòng có giá rẻ?

Mỗi điện thoại được thiết kế để tiếp nhận nguồn điện trong một dải điện áp nhất định. Để hạ giá thành, nhiều mẫu pin dự phòng giá rẻ cắt giảm các linh kiện như mạch ổn áp (mạch duy trì điện áp đầu ra ổn định) và mạch chống quá áp (mạch ngăn dòng điện tăng đột biến).

Hai loại mạch này có chức năng bảo vệ thiết bị khỏi đoản mạch và quá nhiệt. Khi thiếu chúng, dòng điện cấp cho điện thoại không còn được kiểm soát chặt chẽ.

Sạc qua đêm và cái giá phải trả cho pin điện thoại

Nếu người dùng có thói quen cắm sạc qua đêm với pin dự phòng kém chất lượng, thiết bị sẽ tiếp tục nạp điện ngay cả khi pin điện thoại đã đầy. Tình trạng sạc quá mức và tỏa nhiệt liên tục làm suy giảm dung lượng pin thực tế.

Hậu quả là chai pin sớm, sạc chậm hoặc hỏng phần cứng bên trong máy.

Không chỉ hỏng máy: nguy cơ về an toàn cho người dùng

Ngoài rủi ro làm hỏng điện thoại, pin sạc dự phòng giá rẻ còn đe dọa trực tiếp đến an toàn người dùng. Các sản phẩm lắp ráp từ lõi pin tái chế, bảng mạch mỏng và lớp vật liệu cách điện kém dễ phát sinh sự cố cháy, nổ khi hoạt động.

Theo giới chuyên môn, việc pin dự phòng hơi ấm lên khi nạp hoặc xả điện là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu thiết bị nóng lên bất thường, người dùng cần ngắt kết nối ngay lập tức để phòng ngừa hỏa hoạn.

Ba tiêu chí cần kiểm tra trước khi mua pin sạc dự phòng

Để chọn được sản phẩm an toàn, người dùng có thể đối chiếu ba nhóm thông tin sau.

1. Chứng nhận an toàn

Hãy quan sát mặt sau hoặc bao bì sản phẩm để tìm các ký hiệu tiêu chuẩn. Các chứng nhận này cho thấy thiết bị đã qua kiểm định về chống quá nhiệt và đoản mạch.

2. Thông số đầu ra

Các thông số như 5V/2A in trên thân pin giúp xác định khả năng tương thích với thiết bị. Một viên pin đạt chuẩn sẽ duy trì dòng điện ổn định, tránh tạo ra các xung điện dao động thất thường gây hại cho pin điện thoại.

3. Tính năng bảo vệ tích hợp

Người dùng nên kiểm tra thông số của nhà sản xuất để đảm bảo sản phẩm có cơ chế tự ngắt chống sạc quá mức, phát hiện đoản mạch và cảm biến kiểm soát nhiệt độ. Các tính năng này giúp bảo vệ đồng thời cả điện thoại lẫn tuổi thọ viên pin dự phòng.

Nhìn chung, mức giá thấp không tự nó là vấn đề, nhưng khi đi kèm việc lược bỏ mạch bảo vệ hay dùng lõi pin tái chế, chi phí tiết kiệm ban đầu có thể trở thành thiệt hại cho điện thoại và rủi ro cho chính người dùng.