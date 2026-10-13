Không có mốc thời gian cố định cho tuổi thọ pin ô tô điện. Theo thông tin từ Bộ Năng lượng Mỹ, pin trên những mẫu xe điện hiện đại có thể sử dụng khoảng 12-15 năm trong điều kiện khí hậu ôn hòa. Tại những khu vực có khí hậu khắc nghiệt hơn, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 8-12 năm.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa pin sẽ ngừng hoạt động khi đạt đến mốc thời gian nói trên. Theo đó, trong quá trình sử dụng, pin lithium-ion dần mất khả năng lưu trữ năng lượng, khiến quãng đường xe có thể đi được sau mỗi lần sạc giảm xuống. Hiện tượng này được gọi là suy giảm dung lượng pin.

Ví dụ như, một chiếc xe có phạm vi hoạt động ban đầu khoảng 483 km có thể giảm xuống còn 451 km, rồi 418 km sau nhiều năm sử dụng, nhưng xe vẫn có thể vận hành bình thường.

Pin ô tô điện có thể dùng được bao lâu?

Dữ liệu từ Geotab, đơn vị chuyên cung cấp giải pháp quản lý đội xe của Mỹ, cho thấy mức suy giảm dung lượng pin trung bình khoảng 2,3% mỗi năm. Kết quả này được tổng hợp từ hơn 22.700 xe điện thuộc 21 mẫu xe khác nhau. Nếu duy trì tốc độ suy giảm nói trên, pin sẽ còn khoảng 81,6% dung lượng ban đầu sau 8 năm.

Như vậy, việc pin giảm dung lượng theo thời gian không đồng nghĩa với việc chủ xe phải thay cả bộ pin mới.

Cần phân biệt rõ giữa pin bị suy giảm dung lượng và pin hỏng hoàn toàn. Một bộ pin có thể không còn đạt dung lượng ban đầu nhưng vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Theo dữ liệu do Recurrent tổng hợp từ hơn 30.000 xe điện, tỷ lệ thay thế toàn bộ pin vẫn ở mức thấp, đặc biệt với những mẫu xe đời mới. Nếu không tính các đợt triệu hồi lớn, tỷ lệ thay pin vào khoảng 8,5% đối với thế hệ xe điện đầu tiên, 2% với thế hệ thứ 2 và chỉ 0,3% đối với các mẫu xe từ đời 2022 trở đi.

Thường xuyên để pin ở mức gần 100% hoặc 0% trong thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp

Tuy nhiên, những mẫu xe đời mới chưa có đủ thời gian vận hành để đánh giá tuổi thọ trong vài chục năm. Dù vậy, kết quả ban đầu cho thấy công nghệ pin, hệ thống làm mát và phần mềm quản lý pin đã có nhiều cải tiến so với những mẫu xe điện đời đầu như Nissan Leaf hay Tesla Model S.

Ngoài ra, cũng cần chú ý rằng tuổi thọ pin không giống nhau trên mọi mẫu xe. Nhiệt độ môi trường và thói quen sạc là 2 yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ suy giảm dung lượng.

Theo phân tích mới nhất được Geotab công bố, những xe thường xuyên sử dụng trạm sạc nhanh DC công suất trên 100 kW có mức suy giảm dung lượng pin khoảng 3% mỗi năm. Trong khi đó, nhóm xe chủ yếu sử dụng phương thức sạc công suất thấp hơn có mức suy giảm trung bình khoảng 1,5% mỗi năm.

Khí hậu cũng tạo ra sự khác biệt về việc sụt giảm dung lượng pin. Những xe hoạt động trong môi trường nóng có mức suy giảm dung lượng cao hơn khoảng 0,4% mỗi năm so với xe sử dụng tại khu vực có khí hậu ôn hòa.

Khí hậu cũng tạo ra sự khác biệt về việc sụt giảm dung lượng pin

Điều này không có nghĩa người dùng cần tránh hoàn toàn sạc nhanh DC. Hình thức sạc này vẫn cần thiết khi di chuyển đường dài hoặc cần bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu có điều kiện sạc tại nhà, việc sử dụng bộ sạc AC công suất phù hợp cho nhu cầu hằng ngày thường là lựa chọn thuận tiện và ít gây áp lực hơn cho pin so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào sạc nhanh công suất cao.

Mức pin khi sạc cũng là một điểm mà chủ xe cần được lưu ý. Với một số loại pin, việc thường xuyên để pin ở mức gần 100% hoặc 0% trong thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình xuống cấp. Chủ xe nên tham khảo hướng dẫn sạc của nhà sản xuất cho từng mẫu xe, thay vì áp dụng một quy tắc chung cho tất cả ô tô điện.

Để giảm bớt lo ngại về tuổi thọ pin, nhiều hãng xe điện cung cấp thời hạn bảo hành pin dài hơn đáng kể so với bảo hành thông thường của xe.

Nhiều nhà sản xuất áp dụng chính sách bảo hành pin 8 năm hoặc khoảng 161.000 km.

Tuy nhiên, người mua cần đọc kỹ điều kiện bảo hành. Thời hạn 8 năm không đồng nghĩa với việc hãng cam kết pin luôn giữ được 100% dung lượng ban đầu trong suốt thời gian đó.

Nguồn: Motor1