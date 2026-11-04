Pin Mặt trời trong suốt: Vừa tạo điện vừa bảo vệ cây trồng và vật nuôi

Các tấm pin Mặt trời trong suốt được lắp đặt trên một trang trại nuôi cừu như một phần của nghiên cứu. ( Nguồn: Đại học Charles Sturt )

Khác với các tấm pin Mặt trời truyền thống, loại pin bán trong suốt này có những khoảng hở giữa các tế bào quang điện, cho phép 10-48% ánh sáng xuyên qua, tùy vị trí lắp đặt và nhu cầu sử dụng điện. Công nghệ được kỳ vọng giúp các trang trại giảm phụ thuộc vào máy phát điện diesel, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Theo nhà nghiên cứu Graham Sandral thuộc CSU, một dự án thử nghiệm đã được triển khai tại trang trại chăn nuôi cừu, trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào máy phát điện diesel.

Điện từ hệ thống pin được dùng để vận hành thiết bị cho ăn tự động, trong khi ánh sáng và hơi ấm vẫn xuyên xuống khu vực trú ẩn của đàn cừu, góp phần bảo đảm phúc lợi vật nuôi trong mùa Đông.

Một dự án khác đang thử nghiệm công nghệ này tại các vườn nho. Hệ thống pin được thiết kế thành mái che kiểu nhà kính có thể di chuyển, vừa tạo điện phục vụ hoạt động tại chỗ, vừa bảo vệ cây trồng trước các hiện tượng thời tiết bất lợi như mưa đá.

Tuy nhiên, chi phí vẫn là trở ngại lớn khi pin Mặt trời xuyên sáng hiện có giá khoảng 80-300 AUD/tấm, cao gấp đôi pin thông thường. Các chuyên gia cũng cho rằng, cần đánh giá khả năng hoàn vốn, độ bền của thiết bị khi tiếp xúc với hóa chất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất.

Theo kế hoạch, hoạt động giám sát dự án chăn nuôi sẽ bắt đầu từ tháng 12/2026, trong khi kết quả phân tích toàn diện dự kiến được công bố vào cuối năm 2027.