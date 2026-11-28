BESS mở đường cho năng lượng tái tạo phát triển

Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) đang được Việt Nam quan tâm, khuyến khích phát triển, được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Định hướng này được cụ thể hóa trong Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với mục tiêu đến năm 2030, 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, đồng thời xác lập các chỉ tiêu phát triển riêng đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).

BESS mở đường cho năng lượng tái tạo phát triển. Ảnh: VV

Tiếp nối định hướng đó, tại Công văn 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 3.000 MW phụ tải vào giờ cao điểm; đồng thời giao Bộ Công Thương xây dựng, ban hành cơ chế thúc đẩy phát triển hệ thống lưu trữ, khuyến khích triển khai điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ.

Những định hướng và chỉ đạo trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của BESS trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thị trường lưu trữ năng lượng tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại tọa đàm truyền thông về Năng lượng tái tạo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) cho biết: Năng lượng tái tạo có đặc tính phụ thuộc vào bức xạ mặt trời và tốc độ gió, trong khi nhu cầu phụ tải của nền kinh tế lại vận hành theo quy luật sản xuất và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Ảnh: BTC

Nếu thiếu các giải pháp cân bằng linh hoạt, hệ thống điện sẽ đối mặt với nghịch lý: dư thừa công suất cục bộ vào giờ thấp điểm hoặc giữa trưa, nhưng lại căng thẳng nguồn cung vào giờ cao điểm chiều tối.

“Đây chính là lý do khiến hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) trở thành một mắt xích kỹ thuật không thể thiếu trong cấu trúc hệ thống điện hiện đại”, ông nói.

Từ góc độ chuyên môn của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, ông nhìn nhận vai trò của BESS trên ba phương diện cốt lõi.

Thứ nhất, BESS là công cụ điều tiết linh hoạt và nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện. Khác với các nguồn phát truyền thống cần thời gian khởi động, hệ thống lưu trữ bằng pin có khả năng phản ứng gần như tức thời tính bằng mili-giây.

Nhờ đó, BESS thực hiện hiệu quả các chức năng điều tần, điều áp, san bằng biểu đồ phụ tải thông qua cơ chế tích điện vào giờ thấp điểm và phát ngược lên lưới hoặc cấp cho phụ tải vào giờ cao điểm.

“Điều này giúp giảm đáng kể áp lực đầu tư mở rộng lưới điện truyền tải và phân phối chỉ để đáp ứng một vài khung giờ cao điểm ngắn ngủi trong ngày”, ông Tuấn nói.

Thứ hai, BESS là điều kiện tiên quyết để mở rộng các mô hình năng lượng phân tán và mua bán điện trực tiếp (DPPA). Tại các khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng điện sạch để đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong xuất khẩu ngày càng cấp thiết.

Khi kết hợp điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu với hệ thống BESS tại chỗ, doanh nghiệp sản xuất có thể chủ động điều phối nguồn điện sạch ngay cả khi bức xạ mặt trời suy giảm, đồng thời tối ưu hóa chi phí tiền điện theo biểu giá giờ cao điểm – thấp điểm và nâng cao khả năng tự chủ nguồn cung.

Thứ ba, làm chủ công nghệ sản xuất BESS trong nước mang ý nghĩa chiến lược về tự chủ công nghiệp và an ninh chuỗi cung ứng.

“Tự chủ được khâu tích hợp, phần mềm quản lý năng lượng (EMS) và sản xuất trong nước không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư, chủ động công tác bảo trì, nâng cấp, mà còn bảo đảm tính an toàn, bảo mật cho hạ tầng năng lượng trọng yếu của quốc gia”, ông nhấn mạnh.

BESS không chỉ dành cho những người có điều kiện

Từ những lợi ích đối với hệ thống điện quốc gia đến khả năng tối ưu chi phí sử dụng điện cho doanh nghiệp, BESS được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để công nghệ này thực sự phát huy hiệu quả và được ứng dụng rộng rãi, bài toán không chỉ nằm ở cơ chế chính sách hay năng lực kỹ thuật, mà còn ở khả năng tiếp cận của người tiêu dùng, đặc biệt là các hộ gia đình.

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power. Ảnh: BTC

Ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power mong muốn công nghệ lưu trữ năng lượng không chỉ dành cho những dự án lớn, những tập đoàn lớn hay những gia đình có điều kiện kinh tế cao.

Công nghệ phải đến được với đông đảo người dân, phải giải quyết được những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống và phải mang lại những giá trị kinh tế thực sự. Tuy nhiên, giá bán vẫn là một trong những rào cản lớn khiến người dân còn cân nhắc trước khi quyết định sử dụng sản phẩm này.

Vì vậy, ông Bình cho rằng, muốn một sản phẩm thực đến tay người tiêu dùng, bên cạnh chất lượng, phải được kiểm soát bằng quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn kỹ thuật, thì còn phải có chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của người Việt.

“Đối với sản phẩm lưu trữ năng lượng được đặt trong mỗi gia đình, an toàn không thể là yếu tố để đánh đổi lấy giá thành”, ông Bình nói.

Trên thực tế, một bộ pin lưu trữ không chỉ là một thiết bị điện. Đó là một hệ thống tích trữ năng lượng với mật độ cao, đòi hỏi phải được thiết kế, sản xuất, kiểm định và vận hành theo những yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Ông Bùi Xuân Bình kỳ vọng người tiêu dùng Việt Nam không phải đứng trước sự lựa chọn giữa một sản phẩm có giá hợp lý và một sản phẩm an toàn, có chất lượng tốt.

Tọa đàm truyền thông về “Năng lượng tái tạo” và lễ ra mắt “Bộ 3 pin lưu trữ quốc dân” được tổ chức tại Nhà máy GG Power, tỉnh Hưng Yên trong ngày 28/11.

Chương trình do Công ty Cổ phần Công nghiệp GG (GG Power) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (IRUS) tổ chức.