Pin lưu trữ giúp người dùng giảm áp lực chi phí khi áp giá điện theo giờ

Trao đổi với báo chí, Phó Tổng Giám đốc GG Power Nguyễn Văn Thiện cho rằng, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay là tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đối với pin lưu trữ năng lượng, đồng thời xây dựng cơ chế thực thi đủ mạnh để bảo đảm các quy định được áp dụng thống nhất trên thị trường.

Đánh giá đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ đối với khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật, ông Thiện nhận định đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường năng lượng tái tạo và pin lưu trữ.

BESS kết hợp cùng hệ thống điện mặt trời giúp tối ưu chi phí điện.

Theo ông, nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao vào buổi tối, khi các hộ gia đình đồng thời vận hành nhiều thiết bị điện. Trong bối cảnh nguồn cung và công suất hệ thống chịu áp lực, việc điều chỉnh hành vi tiêu thụ, phân bổ nhu cầu giữa các khung giờ có thể hỗ trợ công tác điều độ, giảm tải cho lưới điện.

Trong đó, pin lưu trữ có thể đảm nhiệm vai trò tích trữ điện để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao. Khi được kết hợp với điện mặt trời mái nhà, hệ thống BESS giúp tận dụng nguồn điện tạo ra vào ban ngày, lưu trữ phần điện phù hợp để sử dụng vào buổi tối, qua đó giảm lượng điện phải lấy trực tiếp từ lưới trong giờ cao điểm.

Ông Thiện cho rằng, nếu được triển khai phù hợp, các hệ thống lưu trữ phân tán có thể góp phần giảm công suất đỉnh, hỗ trợ nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện và hạn chế áp lực đầu tư nguồn điện chỉ để đáp ứng nhu cầu trong một số khung giờ nhất định.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ, khả năng điều khiển, điều kiện vận hành và mức độ phù hợp giữa hệ thống pin với nhu cầu sử dụng điện của từng hộ gia đình. Vì vậy, phát triển BESS cần gắn với tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và cơ chế vận hành rõ ràng.

Một vấn đề khác được đại diện GG Power nhấn mạnh là sự thiếu đồng bộ trong cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ giữa các địa phương.

Theo ông Thiện, một số địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và pin lưu trữ, với mức hỗ trợ khác nhau. Tuy nhiên, nếu thiếu sự thống nhất về định hướng và cách thức thực hiện, các chính sách có thể chưa tạo được động lực đủ rộng để nhân rộng mô hình trên phạm vi cả nước.

Ông cho rằng cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, qua đó giúp người dân tiếp cận các giải pháp năng lượng phân tán thuận lợi hơn.

Phó Tổng Giám đốc GG Power Nguyễn Văn Thiện: Việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng cũng cần đi kèm giải pháp hỗ trợ để người dân từng bước thích ứng.

Theo đại diện GG Power, việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng cũng cần đi kèm giải pháp hỗ trợ để người dân từng bước thích ứng. Không phải hộ gia đình nào cũng có thể thay đổi giờ sinh hoạt hoặc chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ. Do đó, chính sách cần tính đến khả năng tiếp cận công nghệ, chi phí đầu tư và nhu cầu sử dụng điện khác nhau giữa các nhóm khách hàng.

Ông Thiện nhìn nhận, bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp ngành điện, mà còn cần sự tham gia chủ động của người tiêu dùng. Việc sử dụng điện tiết kiệm, dịch chuyển một phần nhu cầu sang giờ thấp điểm và đầu tư các giải pháp năng lượng phù hợp có thể góp phần giảm áp lực cho hệ thống.

Về dài hạn, điện mặt trời mái nhà kết hợp BESS được kỳ vọng trở thành một cấu phần bổ sung của hệ thống điện quốc gia. Để hiện thực hóa tiềm năng này, cần sự phối hợp giữa hoàn thiện chính sách, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tăng cường giám sát thị trường và xây dựng cơ chế khuyến khích phù hợp. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp sản xuất pin lưu trữ phát triển bền vững, đồng thời giúp người dân tham gia chuyển dịch năng lượng một cách an toàn và hiệu quả.