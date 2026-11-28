Chuyển dịch hạ tầng năng lượng và bài toán sạc tại nhà

Sự bùng nổ của phương tiện giao thông điện tại Việt Nam đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về đồng bộ hóa hạ tầng cung ứng năng lượng, từ mạng lưới trạm sạc công cộng cho tới điểm sạc ngay tại nơi cư trú của người tiêu dùng.

Phần lớn chủ sở hữu ô tô điện cá nhân có thói quen sạc xe vào buổi tối hoặc qua đêm để tận dụng thời gian nghỉ ngơi của phương tiện. Tuy nhiên, khung giờ này thường trùng với cao điểm sinh hoạt gia đình, khiến phụ tải cục bộ tăng nhanh, làm gia tăng nguy cơ sụt áp đường dây và đẩy chi phí điện năng lên cao theo các bậc thang giá sinh hoạt hiện hành.

Mới đây, thông tin tại Tọa đàm về năng lượng tái tạo và ra mắt bộ 3 Pin lưu trữ do GG Power phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (VJTC) – Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Vùng và Đô thị (IRUS), các chuyên gia cho biết thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu được dự báo đạt 100 tỷ USD vào năm 2050. Riêng Việt Nam ước tính cần 10–16 GW vào năm 2030 và 90 GW vào năm 2050, thu hút sự quan tâm lớn từ các thương hiệu và nhà nhập khẩu quốc tế.

Trong bức tranh chuyển dịch năng lượng gắn với giao thông xanh, việc kết hợp điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ BESS và bộ sạc treo tường AC Wallbox thông qua kiến trúc inverter và hệ thống quản lý năng lượng EMS tương thích đang mở ra hướng đi thực chất cho hộ gia đình.

Năng lượng tái tạo có đặc tính phụ thuộc vào bức xạ mặt trời và tốc độ gió, trong khi nhu cầu phụ tải của nền kinh tế lại vận hành theo quy luật sản xuất và sinh hoạt. Nếu thiếu các giải pháp cân bằng linh hoạt, hệ thống điện sẽ đối mặt với nghịch lý: dư thừa công suất cục bộ vào giờ thấp điểm hoặc giữa trưa, nhưng lại căng thẳng nguồn cung vào giờ cao điểm chiều tối. Đây chính là lý do khiến hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) trở thành một mắt xích kỹ thuật không thể thiếu trong cấu trúc hệ thống điện hiện đại

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA)

Về nguyên lý, điện mặt trời được ưu tiên cấp cho các thiết bị tiêu thụ trong gia đình; phần điện dư có thể được đưa vào hệ thống lưu trữ. Khi không có ánh nắng, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm, BESS sẽ cung cấp điện cho các phụ tải phù hợp, trong đó có thể bao gồm hoạt động sạc xe điện.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc tiết kiệm tiền điện mà còn ở khả năng xây dựng một hệ sinh thái năng lượng phân tán, trong đó mỗi hộ gia đình có thể trở thành một đơn vị chủ động sản xuất, lưu trữ và sử dụng năng lượng.

Định hướng này có cơ sở chính sách vững chắc khi Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, đồng thời xác lập chỉ tiêu riêng cho BESS.

Đây là mô hình có ý nghĩa kinh tế rõ rệt. Người sử dụng có thể tăng tỷ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời, giảm lượng điện phải mua từ lưới và chủ động hơn trước những thay đổi của biểu giá điện.

Tiếp nối mạch chính sách đó, Nghị định 58/2025/NĐ-CP và Nghị định 243/2026/NĐ-CP tạo hành lang khuyến khích tự sản xuất, tự tiêu thụ, còn Công văn 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 yêu cầu đẩy mạnh lưu trữ năng lượng nhằm giảm tối thiểu 3.000 MW phụ tải vào giờ cao điểm.

Trước thực trạng, số lượng lớn pin lưu trữ nhập khẩu và pin đóng thủ công, không nguồn gốc rõ ràng, không được quản lý, kiểm soát chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho hàng triệu hộ gia đình Việt, GG Power hiện đã ra mắt dải sản phẩm lưu trữ năng lượng được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi các kỹ sư trong nước, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn như: UN38.3, IEC62619, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, góp phần giải quyết bài toán an ninh năng lượng quốc gia.

Ở nhóm giải pháp dành cho hộ gia đình, tại Toạ đàm, GG Power giới thiệt bộ ba sản phẩm lưu trữ dân dụng mới là EnergyHub S8 (8 kWh), EnergyHub S16New (16 kWh) và EnergyHub S20Lite (20 kWh), trong đó bản S8 dung lượng danh định 8,04 kWh cho hộ tiêu thụ điện khoảng 1–2 triệu đồng mỗi tháng, bản S16 New dung lượng danh định 16,076 kWh cho mức tiêu thụ khoảng 3–4 triệu đồng mỗi tháng và bản S20 Lite dung lượng danh định 20,07 kWh phù hợp hộ gia đình lớn, quán cà phê hay cửa hàng nhỏ tiêu thụ khoảng 5–8 triệu đồng mỗi tháng.

Khi đặt các cấu hình lưu trữ dân dụng này vào bài toán sạc xe điện tại gia đình, đại diện GG Power cho hay người dùng cần phải nắm được các thông tin kỹ thuật để lựa chọn thiết bị lưu trữ phù hợp.

Ví dụ bộ sạc AC Wallbox phổ biến ở mức 7 kW nếu vận hành liên tục trong hai giờ sẽ tiêu thụ khoảng 14 kWh. Dung lượng pin chỉ phản ánh thời lượng cấp điện, còn khả năng đáp ứng đồng thời bộ sạc xe và thiết bị sinh hoạt lại phụ thuộc vào công suất hệ thống, cấu hình biến tần và thuật toán điều phối của bộ quản lý năng lượng EMS.

Khi điện mặt trời ban ngày ưu tiên cấp cho phụ tải gia đình và nạp phần dư vào pin, buổi tối hệ thống có thể xả điện hỗ trợ các phụ tải phù hợp bao gồm sạc xe, nhưng bắt buộc phải đảm bảo tương thích điện áp, dòng điện, giao thức điều khiển cũng như các lớp bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch và kiểm soát trạng thái pin thông qua BMS. Người dùng cũng không nên tự ý ghép nối pin hoặc nâng công suất vượt cấu hình công bố nhằm giữ vững an toàn vận hành lâu dài.

Giải tỏa nghẽn phụ tải cho trạm sạc thương mại và công nghiệp

Nếu hộ gia đình chú trọng tính tự chủ và an toàn điện sinh hoạt, thì ở quy mô hạ tầng trạm sạc thương mại, bài toán trọng tâm là khả năng đáp ứng công suất tức thời, giới hạn dung lượng trạm biến áp tại điểm đấu nối và hiệu quả kinh tế khi vận hành nhiều trụ sạc.

Khi nhiều phương tiện cùng sạc nhanh vào giờ cao điểm, lưới điện địa phương dễ chịu sức ép lớn, khiến chủ đầu tư đối diện nguy cơ sụt áp, giảm tốc độ sạc hoặc phải bỏ chi phí lớn để nâng cấp hạ tầng đấu nối.

Theo ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Power, năng lượng tái tạo mới chỉ giải quyết một phần bài toán, cốt lõi là phải sử dụng nguồn điện đó đúng lúc, đúng nơi, ổn định, an toàn với chi phí hợp lý. Hiện thị trường lưu trữ năng lượng Việt Nam vẫn cần hoàn thiện đồng bộ từ cơ chế chính sách, hiệu quả đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn PCCC đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm của nhà sản xuất.

Kinh nghiệm triển khai của GG Power với hơn 30 dự án thuộc khối thương mại và công nghiệp trong hai năm qua cho thấy vai trò rõ rệt của BESS trong việc cạo đỉnh phụ tải và dịch chuyển năng lượng. Nhờ sạc tích trữ vào khung giờ thấp điểm hoặc khi nguồn điện mặt trời dư thừa rồi xả hỗ trợ vào giờ cao điểm, các hệ thống BESS quy mô 261–836 kWh có thể giúp trạm sạc tiết kiệm 10–30% chi phí điện năng, tùy biểu đồ phụ tải và cấu hình điều khiển EMS. Điển hình tại dự án trạm sạc ở Phú Thọ sử dụng hai cụm BESS 261 kWh với tổng dung lượng 522 kWh kết hợp bộ chuyển đổi công suất PCS 125 kW, giải pháp này giúp giảm tới 30% chi phí vận hành đồng thời duy trì công suất sạc ổn định lúc cao điểm.

Một điểm đáng chú ý về mặt kiến trúc hệ thống là GG Power không áp dụng lối mòn ghép nối các module pin dân dụng thành tổ hợp lớn cho trạm sạc thương mại. Mỗi mô hình khai thác từ bãi đỗ xe chung cư, khách sạn, homestay, trung tâm thương mại, trạm sạc nhượng quyền đến các trạm sạc nhanh tập trung đều có đặc thù phụ tải và thời gian lưu trú khác nhau. Với các điểm sạc quy mô nhỏ hoặc phân tán, phương án lưu trữ phân tán tỏ ra linh hoạt, trong khi các trạm sạc nhiều trụ công suất lớn cần hệ thống BESS công nghiệp chuyên dụng như các dòng POWERCORE Z261, GRIDBOX 800, GDC-BLOCK L5000 hay GDC-BLOCK L6000 kết hợp PCS công suất lớn và EMS chuyên biệt. Sự phân tầng cấu hình này giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí vốn ngay từ khâu thiết kế thay vì dư thừa hoặc thiếu hụt công suất.

Hiệu quả tài chính và thời gian hoàn vốn (ROI) luôn là yếu tố then chốt chi phối quyết định đầu tư hạ tầng sạc của khối tư nhân. Khi quy mô trạm mở rộng, chi phí điện năng và kiểm soát công suất cực đại trở thành biến số trực tiếp quyết định biên lợi nhuận, bên cạnh chi phí trụ sạc, mặt bằng và sản lượng điện bán ra.

Khung pháp lý ngành điện đang tạo thêm dư địa cho các mô hình lưu trữ thông qua Luật Điện lực số 61/2024/QH15, Quyết định 14/2025/QĐ-TTg, Thông tư 60/2025/TT-BCT và đặc biệt là Quyết định 2892/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Với mức giá điện sản xuất hạ áp 1.274 đồng/kWh ở giờ thấp điểm và 3.586 đồng/kWh ở giờ cao điểm (chưa gồm VAT), khoảng chênh lệch giá tạo động lực rõ rệt cho chiến lược nạp điện giá thấp và xả điện vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, lộ trình nghiên cứu và triển khai cơ chế giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng sẽ khiến việc kiểm soát phụ tải đỉnh ngày càng mang ý nghĩa tài chính lớn đối với các đơn vị vận hành trạm sạc thuộc diện áp dụng phù hợp. Dù thời gian hoàn vốn thực tế của từng dự án phụ thuộc vào cường độ sạc, mức độ tập trung phụ tải cao điểm và hợp đồng mua bán điện cụ thể, giá trị mang lại của BESS cần được tính toán trên tổng thể lợi ích gồm tiết kiệm tiền điện, giảm chi phí nâng cấp trạm biến áp, tăng khả năng khai thác trụ sạc và duy trì độ ổn định vận hành.