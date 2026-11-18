Dung lượng pin điện thoại thông minh đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua nhờ những tiến bộ trong công nghệ sản xuất pin silicon-carbon. Ngày nay, nhiều mẫu điện thoại thông minh từ Trung Quốc đã sở hữu viên pin lên tới 8.000 mAh, thậm chí là 10.000 mAh.

Điện thoại thông minh Trung Quốc đang có thời lượng pin rất tốt.

Tuy nhiên, Honor không dừng lại ở con số 10.000 mAh. Hãng này đã phát triển một loại pin mới vượt trội hơn hẳn mọi sản phẩm khác trên thị trường. Hơn thế nữa, loại pin này nhiều khả năng sẽ sớm xuất hiện trên một chiếc điện thoại thông minh và phá vỡ một giới hạn khác: kích thước màn hình.

Honor tạo ra viên pin 13.500 mAh

Theo một báo cáo mới, Honor đã chế tạo thành công viên pin có dung lượng khoảng 13.500 mAh. Dù trước đây từng có thông tin cho rằng Honor đã thử nghiệm viên pin 15.000 mAh thì phiên bản 13.500 mAh hiện đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Điều này đồng nghĩa với việc loại pin này có khả năng cao sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt, dự kiến ​​là vào đầu năm tới. Đây không còn chỉ là một ý tưởng hay nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm, sản phẩm này sẽ sớm đến tay người tiêu dùng.

Smartphone có màn hình 7 inch

Một rào cản khác mà các dòng điện thoại thông minh đang dần vượt qua chính là giới hạn kích thước màn hình dưới 7 inch (không tính các dòng điện thoại màn hình gập).

Các mẫu điện thoại cao cấp của Samsung và Apple cũng có kích thước màn hình ~7 inch.

Theo báo cáo, viên pin khổng lồ 13.500 mAh này có thể sẽ xuất hiện trên một mẫu điện thoại tầm trung sắp ra mắt với màn hình 7 inch. Theo các chuyên gia, đây là một cấu hình thực sự “điên rồ”.

Trong khi nhiều điện thoại thông minh Trung Quốc đã sản xuất ra các mẫu smartphone tầm trung sở hữu màn hình 7 inch cùng dung lượng pin hơn 13.000 mAh, Samsung và Apple vẫn tụt hậu quá xa.

Nhiều điện thoại tầm trung từ Trung Quốc có tốc độ sạc nhanh hơn cả Galaxy S26 Ultra, khả năng chụp ảnh vượt trội hơn Google Pixel 11 Pro và thời lượng pin bền bỉ hơn cả iPhone 18 Pro Max. Dung lượng pin trên những thiết bị này vốn đã lớn hơn nhiều so với các sản phẩm từ Samsung và Apple và giờ đây, viên pin 13.500 mAh mới này chắc chắn sẽ tiếp tục khiến công chúng phải kinh ngạc.