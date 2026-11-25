Theo PhoneArena, Honor đang phát triển một mẫu điện thoại tầm trung với pin 13.500 mAh, chỉ một tháng sau khi giới thiệu smartphone sở hữu pin 12.070 mAh.

Cuộc đua dung lượng pin đang tăng tốc

Từ đầu năm 2026, thị trường smartphone Trung Quốc liên tục đón nhận những thiết bị sở hữu dung lượng pin gần gấp đôi mức phổ biến của năm trước.

Honor Power 2 được trang bị pin 10.080 mAh, trong khi Redmi Turbo 5 Max và iQOO Z11 sở hữu pin có dung lượng lần lượt là 9.000 mAh và 9.020 mAh.

Honor Power 2 sở hữu pin dung lượng 10.080 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W. Ảnh: Honor.

Đến tháng 10, Honor tiếp tục giới thiệu Win RT2 và Win Turbo2 với viên pin 12.070 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W. Trong đó, Win RT2 có giá từ 4.199 nhân dân tệ (16,3 triệu đồng), còn Win Turbo2 có giá khởi điểm 2.252 nhân dân tệ (8,7 triệu đồng).

Tại Việt Nam, người dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn smartphone pin dung lượng lớn. Cụ thể, Tecno Pova Curve 2 5G sở hữu pin 8.000 mAh có giá 8,1 triệu đồng, trong khi Honor X9d 5G với pin 8.300 mAh có giá 9,7 triệu đồng.

Ở mức dung lượng cao hơn, Vivo V80 Lite 5G và Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max cùng được trang bị pin 10.000 mAh, có giá lần lượt từ 12,3 triệu đồng và 14,2 triệu đồng. Realme P4 Power 5G sở hữu pin 10.001 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W, có giá tham khảo 15 triệu đồng.

Sự gia tăng dung lượng pin cũng được phản ánh qua số liệu doanh số smartphone toàn cầu.

Theo báo cáo của Counterpoint Research công bố hồi tháng 3, dung lượng pin trung bình của smartphone bán ra trên toàn cầu đạt 5.291 mAh vào tháng 1/2026. Con số này tăng khoảng 400 mAh so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 2021.

Đáng chú ý, tỷ trọng smartphone pin từ 6.000 mAh trở lên trong doanh số toàn cầu tăng từ 10% lên 29% chỉ sau một năm.

Công nghệ mới giúp tăng dung lượng, mở đường giảm chi phí

Trước đây, việc tăng dung lượng pin thường đi kèm với sự gia tăng độ dày và trọng lượng smartphone. Tuy nhiên, những cải tiến về vật liệu và cấu trúc pin đang từng bước khắc phục hạn chế này.

Nổi bật là công nghệ pin silicon-carbon, trong đó silicon được bổ sung vào vật liệu điện cực âm thay cho một phần graphite truyền thống, giúp tăng mật độ năng lượng trong cùng một không gian.

Công nghệ pin silicon-carbon giúp tăng mật độ năng lượng mà không cần gia tăng kích thước viên pin. Ảnh: Oppo.

Theo Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ (PNNL), silicon có khả năng lưu trữ lithium trên một đơn vị khối lượng cao gấp khoảng 10 lần graphite, mở ra khả năng nâng mật độ năng lượng của pin lithium-ion thêm 20-40%.

Các nhà nghiên cứu tại PNNL cũng đang phát triển vật liệu điện cực silicon phủ carbon bằng quy trình hóa học, sử dụng nguyên liệu phổ biến, giá thấp và có khả năng sản xuất trên quy mô lớn. Công nghệ này hướng tới việc nâng mật độ năng lượng với chi phí vật liệu điện cực tương đương graphite.

Bên cạnh cải tiến vật liệu, các nhà sản xuất smartphone cũng đang ứng dụng những kỹ thuật đóng gói pin mới nhằm tận dụng không gian bên trong thiết bị.

Trên Vivo V80 Lite 5G, nhà sản xuất kết hợp vật liệu điện cực silicon thế hệ thứ 4 với công nghệ đóng gói Magic Cube để tích hợp viên pin 10.000 mAh vào thân máy. Trong khi đó, Honor sử dụng vật liệu silicon dạng cầu kích thước nano trên thế hệ pin mới của Win Turbo2.

Những cải tiến này đang được thương mại hóa với tốc độ nhanh, đặc biệt tại Trung Quốc. Theo Counterpoint Research, 6 trong số 10 smartphone pin từ 6.000 mAh bán chạy nhất toàn cầu trong tháng 1/2026 sử dụng công nghệ silicon-carbon.

Tuy nhiên, theo Smart Analytics Global, chi phí pin silicon-carbon hiện cao hơn khoảng 20% so với pin lithium-ion sử dụng vật liệu truyền thống. Các nhà sản xuất cũng phải kiểm soát sự giãn nở của silicon trong quá trình sạc và xả để đảm bảo tuổi thọ pin.

Khi quy trình sản xuất được hoàn thiện, nguồn cung vật liệu mở rộng và sản lượng tăng lên, chi phí pin thế hệ mới có thể giảm, tạo điều kiện để công nghệ này xuất hiện trên nhiều smartphone có giá bán thấp hơn.

Pin dung lượng lớn sẽ thiết thực hơn trên smartphone giá rẻ

Thời lượng pin đang trở thành một trong những yếu tố được người dùng quan tâm nhất khi lựa chọn smartphone mới.

Theo khảo sát của Statista Consumer Insights công bố tháng 8/2026, 61% người dùng smartphone tại Mỹ xem thời lượng pin là tiêu chí quan trọng khi mua điện thoại, cao hơn tốc độ sạc với 51% và chất lượng camera với 50%.

Paul Hatton, cây viết của TechRadar, nhận định nhu cầu của người dùng đang có sự thay đổi khi họ có xu hướng kéo dài thời gian sử dụng điện thoại thay vì thường xuyên nâng cấp lên thế hệ mới.

OnePlus 15 sở hữu pin 7.300 mAh, cho thời gian sử dụng gần 3 ngày trong thử nghiệm của TechRadar. Ảnh: Philip Berne/Future.

Trong khi đó, chất lượng camera đã được các nhà sản xuất cải thiện đáng kể, với camera 50 MP trở thành trang bị phổ biến trên nhiều smartphone hiện nay.

Chia sẻ với đài WTOP (Mỹ), Dashia Milden, biên tập viên phụ trách nghiên cứu người tiêu dùng của trang công nghệ CNET, nhận định thời lượng pin là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng cân nhắc nâng cấp smartphone.

Những thử nghiệm thực tế phần nào cho thấy lợi ích của việc tăng dung lượng pin. Sau nhiều tuần trải nghiệm Realme P4 Power 5G, nhà báo công nghệ Nirave Gondhia của Android Central ghi nhận thiết bị có thể hoạt động gần 5 ngày với nhu cầu sử dụng thông thường, đạt hơn 20 giờ bật màn hình.

Điều đáng chú ý là xu hướng tăng dung lượng pin đã xuất hiện ở cả phân khúc giá rẻ. Theo Counterpoint Research, Redmi 15C 4G là smartphone bán chạy nhất trong nhóm thiết bị sở hữu pin từ 6.000 mAh trở lên trên toàn cầu vào tháng 1/2026.

Tại Việt Nam, mẫu điện thoại này có giá khởi điểm 3,69 triệu đồng khi ra mắt, được trang bị pin 6.000 mAh, sạc nhanh 33 W và màn hình 120 Hz.

Hiện nay, nhiều smartphone phổ thông đã sở hữu màn hình 120 Hz, camera 50 MP và bộ xử lý đủ đáp ứng các tác vụ hàng ngày. Những nâng cấp tiếp theo về độ phân giải camera hay tần số quét màn hình không phải lúc nào cũng mang lại khác biệt rõ rệt cho người dùng.

Trong khi công nghệ camera trên smartphone ngày càng hoàn thiện, thời lượng pin vẫn là yếu tố được nhiều người dùng mong muốn cải thiện. Ảnh: Future/Gareth Bevan.

Trong khi đó, việc kéo dài thời lượng pin thêm 1-2 ngày có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho sinh viên, tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng hay những người thường xuyên làm việc ngoài trời.

Nếu chi phí sản xuất pin thế hệ mới tiếp tục giảm, smartphone pin 8.000-10.000 mAh có thể xuất hiện ngày càng nhiều ở phân khúc phổ thông.

Khi đó, người dùng có thể sở hữu một chiếc điện thoại đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản, hoạt động liên tục nhiều ngày mà không phải chi trả mức giá quá cao.