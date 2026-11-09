Pickleball VTV Cup 2026: Gần 800 vận động viên tranh tài, giải thưởng hơn 1 tỉ đồng

Lễ công bố Giải Pickleball VTV Cup 2026 diễn ra vào chiều 9.11

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo giải đấu cho biết, pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Tính đến năm 2026, Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người tiếp cận và chơi môn thể thao này, cho thấy sức hút ngày càng lớn của pickleball trong cộng đồng.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, thành công của mùa giải đầu tiên năm 2025 không chỉ khẳng định sự quan tâm của người hâm mộ mà còn cho thấy nhu cầu về những sân chơi thể thao được tổ chức bài bản, có chất lượng chuyên môn cao.

Trên cơ sở đó, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các đối tác nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng hoạt động truyền thông, hướng tới xây dựng Pickleball VTV Cup trở thành sự kiện thể thao thường niên có uy tín.

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhấn mạnh, pickleball là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi, dễ tiếp cận và đang thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện.

Việc duy trì những giải đấu như VTV Cup không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, từng bước phát hiện những tài năng có khả năng thi đấu ở các sân chơi quốc tế.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Sau mùa giải đầu tiên quy tụ hơn 700 vận động viên, Pickleball VTV Cup 2026 tiếp tục được đầu tư về quy mô và chất lượng chuyên môn. Năm 2025, giải từng thu hút nhiều tay vợt nổi bật trong nước và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia và Harsh Mehta, mang đến những cuộc so tài hấp dẫn.

Theo kế hoạch, mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 11 - 13.12 tại Cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Đây là tổ hợp gồm 33 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp. Ban Tổ chức mở đăng ký từ ngày 9.11 đến hết ngày 6.12.2026.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 9 nội dung, gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào dành cho nhóm từ 35 tuổi trở xuống và ba nội dung tương ứng dành cho nhóm từ 36 tuổi trở lên.

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng, Pickleball VTV Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút đối với các tay vợt có trình độ chuyên môn cao cũng như cộng đồng người chơi phong trào.

Không chỉ hướng đến những cuộc tranh tài chất lượng, Ban Tổ chức còn đặt mục tiêu đưa giải trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng pickleball Việt Nam. Thông qua đó, giải đấu góp phần khuyến khích người dân duy trì thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, lan tỏa lối sống năng động, tích cực cùng thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày”.