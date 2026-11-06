Pickleball Việt Nam đón APP Asia Tour, hơn 1.500 tay vợt tranh tài

Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 vừa công bố chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Asia Tour lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Với tổng tiền thưởng 50.000 USD, dự kiến quy tụ hơn 1.500 tay vợt trong nước và quốc tế.

Điểm đáng chú ý là giải có tới 51 nội dung thi đấu, trải rộng từ chuyên nghiệp, phong trào, Senior Pro 50+ đến các lứa tuổi trẻ. Trong đó, hệ Pro gồm 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

BTC công bố giải đấu

Nhiều tay vợt tên tuổi dự kiến tham gia tranh tài như Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Richard Livornese Jr., Roos Van Reek, Megan Fudge, Vivian Glozman, Zack Marceau, Tanner Tomassi, Mark Dancuart, Seone Mendez và Nicola Schoeman.

APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 cũng chú trọng phát triển tài năng trẻ thông qua hệ thống Junior. Chương trình Junior Golden Ticket (Tấm Vé Vàng) mở ra cơ hội để các tay vợt trẻ tham gia chương trình đào tạo tại APP Next Academy.

Theo kế hoạch, mùa giải trẻ 2026 dự kiến trao hai suất tham dự trại huấn luyện, dành cho một VĐV nam và một VĐV nữ đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn.