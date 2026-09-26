Pickleball và những nguy cơ chấn thương cho cơ thể

Với diện tích sân không quá lớn, cách chơi tương đối đơn giản, pickleball trở thành lựa chọn của nhiều người muốn vận động, giao lưu sau giờ làm việc. Tuy nhiên, dễ chơi không đồng nghĩa với không có nguy cơ chấn thương. Theo các chuyên gia y tế, giống nhiều môn thể thao có tính chất vận động lặp lại và thay đổi hướng nhanh, pickleball có thể gây áp lực lên một số nhóm cơ, gân và khớp nếu người chơi tập luyện không phù hợp.

Dễ gặp tổn thương ở tay, vai

Các động tác đánh bóng, vung vợt được thực hiện liên tục khiến vùng cổ tay, khuỷu tay và vai phải hoạt động nhiều. Đặc biệt, người mới chơi thường chưa quen với kỹ thuật, có xu hướng sử dụng lực từ cánh tay thay vì phối hợp toàn thân.

Người chơi pickleball thực hiện các động tác đánh bóng, đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt giữa tay và toàn thân.

Từng bị chấn thương ở cổ tay trong quá trình chơi pickleball, chị Đinh Phương Thảo, phường Nùng Trí Cao cho biết: Ban đầu tôi nghĩ đây là môn thể thao khá nhẹ, động tác không quá khó nên chưa chú ý nhiều đến việc làm quen với cường độ vận động. Sau chấn thương, tôi nhận thấy việc khởi động, thực hiện đúng kỹ thuật và kiểm soát thời gian chơi là điều không nên bỏ qua.

Việc lặp lại một động tác trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng quá tải gân, gây đau và hạn chế vận động. Vùng khuỷu tay có thể xuất hiện đau do tổn thương các gân bám quanh khớp; trong khi đó, vai cũng có nguy cơ bị đau, viêm gân nếu vận động quá mức hoặc sai tư thế.

Không ít người có tâm lý cho rằng pickleball là môn thể thao nhẹ nên có thể chơi ngay mà không cần chuẩn bị thể lực. Đây cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ chấn thương.

Những pha đổi hướng nhanh và nguy cơ với chân

Không chỉ phần thân trên, chân cũng chịu tác động đáng kể trong quá trình chơi. Người chơi thường xuyên phải di chuyển ngang, tiến, lùi và dừng lại đột ngột để đón bóng. Những chuyển động này tạo áp lực lên cổ chân, đầu gối và các nhóm cơ ở đùi, bắp chân. Chỉ một bước hụt hoặc mất thăng bằng cũng có thể dẫn tới bong gân cổ chân, căng cơ hoặc tổn thương dây chằng.

Đối với những người ít vận động trong thời gian dài, thừa cân, lớn tuổi hoặc có tiền sử chấn thương cơ xương khớp, nguy cơ gặp vấn đề khi vận động với cường độ cao có thể lớn hơn.

Đừng bỏ qua khởi động và thời gian phục hồi

Thực tế trên sân cho thấy, ý thức chuẩn bị trước khi chơi có thể giúp người chơi hạn chế phần nào nguy cơ chấn thương. Thay vì vào sân và đánh bóng ngay, nhiều người dành thời gian để làm nóng cơ thể, vận động các khớp và thực hiện một số động tác giãn cơ phù hợp.

Anh Ngô Văn Thụ, xã Hòa An, một người thường xuyên chơi pickleball cho biết: Trước mỗi buổi chơi, tôi đều dành thời gian khởi động, nhất là các vùng cổ chân, đầu gối, hông, vai, khuỷu tay và cổ tay. Theo anh, việc khởi động không mất quá nhiều thời gian nhưng giúp cơ thể sẵn sàng hơn trước khi bước vào những pha di chuyển và đánh bóng với cường độ cao.

Người chơi cần chủ động khởi động trước khi vào trận đấu.

Để hạn chế chấn thương, người chơi cần dành thời gian khởi động trước khi vào sân, tập trung vào các nhóm cơ và khớp sẽ được sử dụng nhiều như cổ chân, đầu gối, hông, vai, khuỷu tay và cổ tay. Cường độ tập luyện cũng cần được tăng dần thay vì chơi liên tục trong thời gian dài ngay từ những buổi đầu. Việc lựa chọn giày phù hợp, có độ bám và khả năng hỗ trợ vận động cũng rất quan trọng, nhất là với các động tác di chuyển ngang và đổi hướng.

Sau khi chơi, cơ thể cần có thời gian phục hồi. Nếu xuất hiện tình trạng đau kéo dài, sưng, hạn chế vận động hoặc đau tăng khi tiếp tục chơi, người chơi không nên cố gắng chịu đau để duy trì vận động mà cần được nhân viên y tế thăm khám, đánh giá nguyên nhân.

Pickleball là một hình thức vận động có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được chơi phù hợp. Điều quan trọng là người chơi cần hiểu giới hạn thể lực của bản thân, chú ý kỹ thuật, khởi động, phục hồi và không chạy theo cường độ hoặc thời lượng tập luyện vượt quá khả năng. Từ một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, pickleball sẽ phát huy hiệu quả khi người chơi biết chơi đúng cách, tăng cường độ hợp lý và chủ động phòng ngừa chấn thương.