Pickleball và đêm gala kết nối hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chuỗi hoạt động do Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam tổ chức, nằm trong chương trình chào mừng 33 năm thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 20 năm thành lập Quỹ. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trước Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ và Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VII.

Giao lưu thể thao, tăng cường gắn kết

Điểm nhấn của chương trình chiều 18/10 là Giải giao lưu pickleball với chủ đề “Tri ân – Sẻ chia – Vững bước tương lai”, tổ chức tại sân pickleball Sầm Sơn.

Giải gồm hai nội dung thi đấu: đôi nam lãnh đạo và đôi nam. Mỗi nội dung có một giải nhất, một giải nhì và hai giải đồng hạng ba.

Thông qua hoạt động thể thao, Ban Tổ chức mong muốn tạo không gian giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa các đơn vị, qua đó thúc đẩy tinh thần phối hợp, chia sẻ và hỗ trợ hợp tác xã phát triển.

Giải đấu đề cao tinh thần trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ và quyết định của trọng tài, đồng thời khuyến khích cán bộ, người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh các giải thưởng theo từng nội dung thi đấu, thông điệp “Hiệp sức, đồng lòng” được kỳ vọng sẽ trở thành giá trị chung mà các vận động viên và đơn vị tham gia cùng hướng tới, không chỉ trên sân đấu mà cả trong công việc.

Đêm gala hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tối cùng ngày, chương trình Gala Dinner dự kiến diễn ra tại Khách sạn Biển Nhớ, số 1 Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, với sự tham gia của đại biểu, cán bộ và người lao động trong hệ thống.

Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ do đoàn viên thanh niên và cán bộ các đơn vị biểu diễn, cùng hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa các đại biểu.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Tổ chức dự kiến dành phần tri ân và tặng quà cho đại diện nữ cán bộ, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam.

Kết quả giải giao lưu pickleball cũng sẽ được công bố trong chương trình gala.

Sau chuỗi hoạt động giao lưu ngày 18/10, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam dự kiến diễn ra sáng 19/10 tại Khách sạn Biển Nhớ, tiếp nối là Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các hoạt động không chỉ hướng tới những dấu mốc kỷ niệm mà còn tạo cơ hội tăng cường kết nối trong toàn hệ thống, phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.