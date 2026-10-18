Pickleball lan tỏa phong trào thể thao ở xã Quân Chu

Theo ông Trần Đức Khánh, Chủ tịch CLB Pickleball Quân Chu Xanh, gần hai năm qua, những người yêu thích môn thể thao này đã duy trì luyện tập hằng ngày vào sáng sớm và chiều muộn. Sự quan tâm, đầu tư xây dựng sân tập của lãnh đạo UBND xã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên rèn luyện, giao lưu. Ngày 16-10-2026 vừa qua, CLB Pickleball Quân Chu Xanh chính thức ra mắt với gần 30 tay vợt, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể thao địa phương.

Các tay vợt làm thủ tục cho trận bán kết 1 Giải Pickleball Quân Chu Xanh vừa diễn ra chào mừng ngày 20-10.

Chị Trần Thị Hiếu chia sẻ, sân tập không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực mà còn giúp tinh thần thoải mái, phục vụ tốt công việc và lao động sản xuất. Đây cũng là nơi mọi người gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Một tình huống trong trận chung kết Giải Pickleball Quân Chu Xanh.

Tham dự Giải Pickleball chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2026 với chủ đề "Thể thao kết nối, lan tỏa yêu thương", đồng chí Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quân Chu đã biểu dương tinh thần tích cực luyện tập thể dục, thể thao của cán bộ, nhân dân địa phương, trong đó có phong trào pickleball. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần nâng cao sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban tổ chức Giải Pickleball Quân Chu Xanh tặng hoa các tay vợt nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quân Chu trao hoa, cúp, quà tặng đôi nam - nữ vô địch Giải Pickleball Quân Chu Xanh.

Từ những môn thể thao quen thuộc đến pickleball, phong trào rèn luyện thân thể ở Quân Chu ngày càng đa dạng, sôi nổi. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần hưởng ứng của nhân dân là động lực để phong trào tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động.