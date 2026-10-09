Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Theo kế hoạch, các nội dung pickleball diễn ra từ ngày 23 đến 29.11 tại CLB Pickleball Djoy Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung, gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp. Đối tượng tham dự là VĐV từ 12 tuổi trở lên, sinh năm 2014 trở về trước.

Pickleball lần đầu có tên trong chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Về thể thức, những nội dung có không quá 16 VĐV hoặc 16 đôi sẽ thi đấu vòng tròn chia bảng; các nội dung có từ 17 VĐV hoặc 17 đôi trở lên áp dụng thể thức loại trực tiếp.

Mỗi trận tối đa 3 hiệp, mỗi hiệp đấu đến 11 điểm. VĐV hoặc đôi thắng 2 hiệp trước sẽ giành chiến thắng. Nếu hòa 10-10, hai bên tiếp tục thi đấu cho đến khi có cách biệt 2 điểm, tối đa 15 điểm.

Ở thể thức vòng tròn, mỗi trận thắng được tính 1 điểm. Trường hợp bằng điểm, ban tổ chức căn cứ kết quả đối đầu, hiệu số hiệp và thương số điểm thắng - thua để xếp hạng; nếu vẫn chưa phân định được thứ hạng, kết quả sẽ được quyết định bằng bốc thăm.

Đáng chú ý, tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ chuyển từ quần vợt sang tranh tài ở môn pickleball tại Đại hội lần này. Từng đứng hạng 231 ATP và giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc ở môn quần vợt, Hoàng Nam sẽ khoác áo đoàn Công an nhân dân.

Lý Hoàng Nam sẽ thi đấu cho Công an nhân dân tại Đại hội

Sự xuất hiện của tay vợt từng có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp hứa hẹn thu hút sự chú ý, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của pickleball.

Sau giai đoạn phát triển mạnh về số lượng người chơi và các giải phong trào, việc được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để pickleball tiến gần hơn với hệ thống thể thao thành tích cao Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 tại TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp, quy tụ hơn 12.000 cán bộ, HLV, VĐV thuộc 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành cùng hai ngành Quân đội và Công an.

Sau 20 năm, Đại hội trở lại TP.HCM với quy mô lớn và nhiều nội dung thi đấu mới.