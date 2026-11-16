Pickleball lại dính 'drama'... lây HIV!

Công an xã Ea Ning làm việc với 1 trường hợp chia sẻ, bình luận về thông tin thất thiệt chơi Pickleball làm lây nhiễm HIV.

Vì vậy, Pickleball từ môn thể thao có tính phổ thông cao, rèn luyện sức khỏe tốt bỗng bị biến thành "nơi nguy hiểm" đầy nhạy cảm trong mắt các ông chồng, bà vợ. Đến nỗi, nhiều người yêu thích bộ môn này tếu táo rằng, chơi Pickleball không chỉ cần thể lực tốt mà còn phải chuẩn bị tâm lý “thép” để đối phó với những ánh nhìn soi mói và lời trêu chọc đầy ẩn ý từ bạn bè.

Đã thế, trên mạng xã hội, mỗi khi từ khóa Pickleball xuất hiện là đi kèm với những câu chuyện đầy thị phi. Một buổi hẹn ra sân giao lưu lập tức bị suy diễn thành buổi hẹn hò bí mật; một pha hướng dẫn kỹ thuật cầm vợt tận tình bị gán mác là "thả thính" công khai; thậm chí, việc rủ nhau đi đánh bóng vào khung giờ tối muộn cũng đủ để thổi bùng lên những thuyết âm mưu… “ông ăn chả, bà ăn nem”.

Nguy hiểm hơn, đã có 2 vụ “drama” mà dư luận đồn thổi là có hàng chục người bị nhiễm HIV do chơi… Pickleball! Mới đây nhất, Công an xã xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đã điều tra, làm rõ thông tin liên quan đến tin đồn trên địa bàn xã có một cá nhân sau khi tham gia chơi Pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác.

Công an xã Lao Bảo làm việc với ông L.C.H. về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà L.T.Y.N.

Qua công tác xác minh, bước đầu Công an xã Ea Ning đã mời 2 người có liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin về vụ việc lên làm việc. Hiện, Công an xã tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình ANTT tại địa phương.

Ngày 14-11, UBND xã Ea Ning cho biết, qua trao đổi với Trung tâm Y tế xã, đến nay chưa ghi nhận cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền.

Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Trị khi mạng xã hội tại địa phương này lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Đáng nói, người phụ nữ bị gán ghép thông tin sai sự thật từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 5-10, Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.Y.N về việc tài khoản Facebook “Khun Win” đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Lao Bảo xác định ông L.C.H. (1996, trú xã Lao Bảo) là người sử dụng tài khoản Facebook trên để đăng tải nội dung vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-10, Công an xã Lao Bảo đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức 10 triệu đồng đối với ông L.C.H.

Theo trình bày của ông H., trong lúc làm việc, ông nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn kèm hình ảnh liên quan đến thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về “Đại sứ Du lịch”. Thấy chủ đề được nhiều người quan tâm, anh đăng trạng thái có nội dung liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành - LB” nhằm thu hút tương tác cho trang cá nhân. Sau khi đăng tải, nhận thấy nội dung không phù hợp, ông H. đã gỡ bài, đăng thông tin đính chính và bài xin lỗi bà Y.N. Ông H. thừa nhận việc đăng tải thiếu suy nghĩ đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người được đề cập và xem đây là bài học về trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua 2 vụ việc nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật hoặc có dấu hiệu xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Đặc biệt, cần tránh việc truyền tải, đăng tải các nội dung gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác, từ đó góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn và bảo đảm ANTT tại địa phương.