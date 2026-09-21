Pickleball kết nối yêu thương nơi biên giới An Giang

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích tại Giải Pickleball thiện nguyện “Mang Trăng về Biên giới”

Từ ngày 17 đến 19.9, sân Pickleball Đăng Khoa, sân Pickleball Rita phối hợp với Đảng ủy, UBND xã An Phú, tỉnh An Giang tổ chức Giải Pickleball thiện nguyện “Mang Trăng về Biên giới”, thu hút hơn 120 vận động viên đến từ xã An Phú và các địa phương lân cận.

Giải đấu có 2 nội dung gồm đôi nam trình 5.0 và đôi nữ trình 4.2. Bên cạnh tạo sân chơi thể thao sôi nổi, giải còn trở thành điểm kết nối giữa các vận động viên, nhà tài trợ, mạnh thường quân, qua đó cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua chương trình, Ban Tổ chức đã vận động tổng cộng 169,7 triệu đồng từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân và vận động viên. Toàn bộ nguồn kinh phí được trao tặng, hỗ trợ các trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Phú cùng một số địa phương lân cận nhân dịp Tết Trung thu.

Trao hỗ trợ cho các trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

Cụ thể, Trường Tiểu học A An Phú được hỗ trợ 58 triệu đồng, gồm 290 phần quà; Trường Tiểu học B An Phú 36,7 triệu đồng; Trường Tiểu học và THCS An Phú 30 triệu đồng; Trường Mầm non An Phú 20 triệu đồng; Trường THCS An Phú 10 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Hữu 10 triệu đồng và Trường Nội trú Khánh An 5 triệu đồng.

Đại diện Ban Tổ chức, ông Phan Kiến Trúc cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã An Phú đã tạo điều kiện thuận lợi để giải đấu được tổ chức; đồng thời ghi nhận sự đồng hành, đóng góp của các nhà tài trợ, mạnh thường quân và vận động viên, góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Các vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball thiện nguyện “Mang Trăng về Biên giới”

Theo Ban Tổ chức, đây là lần đầu tiên Giải Pickleball thiện nguyện “Mang Trăng về Biên giới” được tổ chức. Từ hiệu ứng của giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động trong những năm tới, vừa góp phần phát triển phong trào Pickleball, vừa mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện và sẻ chia.

Vận động viên Lữ Xuân Nguyên chia sẻ, điều ý nghĩa nhất của giải đấu không chỉ nằm ở những trận tranh tài mà còn ở cơ hội để mỗi vận động viên góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn. Theo anh, chương trình cần tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều vận động viên, mạnh thường quân và người dân cùng chung tay.

Giải đấu thu hút đông đảo vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia

Sau các trận tranh tài, ở nội dung đôi nam, chức vô địch thuộc về cặp Đăng Khoa – Sỹ Hoàng; hạng Nhì thuộc về Minh Dân – Trường An; đồng hạng Ba là Trung Hải – Kha Gold và Tiến Mập – Phong (Khánh Bình).

Ở nội dung đôi nữ, hạng Nhất thuộc về Rina – Hoàng Triều; hạng Nhì thuộc về Trinh – Diễm; đồng hạng Ba là Ngọc Lam – Huỳnh Yến và Ngân Hà – Yến (Khánh Bình).

Khép lại trong không khí đoàn kết, vui tươi và nghĩa tình, Giải Pickleball thiện nguyện “Mang Trăng về Biên giới” không chỉ mang đến những trận đấu hấp dẫn mà còn tạo thêm một nhịp cầu kết nối cộng đồng. Từ sân chơi thể thao, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa, góp phần mang những phần quà Trung thu và sự sẻ chia đến với trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới An Giang.