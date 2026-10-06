Piaggio nâng tầm năng lực Việt

Tại buổi trò chuyện với báo chí nhân kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa (1946-2026) ở văn phòng Piaggio TP.HCM, ông Gianluca Fiume, CEO của Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương bày tỏ sự hãnh diện về đội ngũ nhân lực tại đất nước đầy năng động này. Theo ông Fiume, đây là những con người vô cùng tài năng, đóng góp vào sự phát triển của Piaggio trên thị trường thế giới. Ngoài việc là thị trường đầy hứa hẹn đối với Piaggio, Việt Nam còn đảm nhận vai trò trung tâm châu Á của tập đoàn, hay nói đúng hơn là “trung tâm chất xám” của Piaggio tại châu lục.

Vượt qua các hàng rào kỹ thuật khắt khe, sản phẩm Piaggio "Made in Vietnam" tự hào khẳng định chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Link ảnh

Từ một chiếc Vespa đến hệ sinh thái trí tuệ Việt

Chia sẻ với báo giới, ông Fiume gọi việc đầu tư vào Việt Nam hồi năm 2008 của Piaggio là một quyết định mang tính tầm nhìn chiến lược. Sau gần 2 thập niên hiện diện tại Việt Nam, Piaggio không chỉ xây dựng một cứ điểm sản xuất xe hai bánh, mà từng bước hình thành một hệ sinh thái toàn diện gồm sản xuất, động cơ, nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực và kiện toàn chuỗi cung ứng bản địa. Với người tiêu dùng, giá trị của một chiếc Vespa vì thế không chỉ nằm ở thiết kế Ý hoặc công nghệ châu Âu. Trên hết, đó là câu chuyện về chất xám và năng lực của trí tuệ Việt đang được tích lũy phía sau mỗi sản phẩm.

Trên 70% giá trị linh kiện của Piaggio thuộc về các nhà cung cấp Việt. Link ảnh

Những gì đang diễn ra tại Piaggio Việt Nam đi ngược lại với những định kiến lâu nay về khái niệm xe máy “Made in Vietnam”. Chẳng hạn xe máy xuất xưởng Việt Nam được cho là một dạng sản phẩm lắp ráp từ linh kiện toàn bộ nhập khẩu, thậm chí chẳng tinh tế như hàng nhập khẩu từ châu Âu. Và những gì diễn ra tại Piaggio Việt Nam cho thấy sức mạnh của một chiếc xe ga cao cấp không nằm ở nguồn gốc xuất xứ trên giấy tờ, mà nằm ở hàm lượng chất xám của đội ngũ nhân sự Việt cùng mạng lưới chuỗi cung ứng được cung cấp bởi chính các doanh nghiệp nội địa.

Với Piaggio, câu trả lời nằm ở một chuỗi giá trị ngày càng rộng. Từ năm 2009, Nhà máy Piaggio Việt Nam đặt tại tỉnh Phú Thọ (trước đây là tỉnh Vĩnh Phúc) đi vào hoạt động. Ba năm sau, tập đoàn đưa vào vận hành nhà máy động cơ bên cạnh cơ sở sản xuất xe. Đáng chú ý hơn, cùng trong tổ hợp này là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) xe hai bánh đầu tiên và duy nhất của Piaggio tại châu Á, phối hợp với các đơn vị kỹ thuật tại Pontedera (Ý) để phát triển các dòng xe và động cơ phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Đến đây, câu chuyện không chỉ đơn thuần là “đưa dây chuyền sang Việt Nam”, mà Piaggio đã đưa năng lực tạo ra giá trị sang Việt Nam, nơi dân số 100 triệu người đang tiếp sức cho năng lượng của tập đoàn Ý.

Từ chuỗi cung ứng đến “chuỗi tri thức”

Piaggio Group hiện xác định con người và phát triển năng lực là một phần trong chiến lược của tập đoàn. Tại Việt Nam, thông điệp ấy được doanh nghiệp nhấn mạnh khá rõ. Piaggio Việt Nam gọi “Con người” là “thương hiệu thứ năm”, bên cạnh các thương hiệu biểu tượng Vespa, Piaggio, Aprilia và Moto Guzzi. Và đến năm 2017, ông Fiume công bố chiến lược “Spotless” (Không Tỳ Vết), theo đó con người luôn được đặt vào vị trí trung tâm của mọi chuyển động của tập đoàn.

Piaggio Việt Nam được Great Place To Work chứng nhận là một trong những nơi làm việc tốt tại Việt Nam. Đặc biệt, Piaggio Việt Nam cũng vinh dự nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" do HR Asia bình chọn suốt 6 năm liên tiếp, đồng thời nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng. Tất cả những bước đi này phản ánh một định hướng nhất quán: đầu tư vào con người không được xem là phần việc bên lề của nhà máy, mà là một thành tố kiện toàn năng lực cạnh tranh.

Sự đầu tư và đặt niềm tin vào nhân tố con người việt đã mang đến thành quả công nghệ cụ thể: các kỹ sư Việt đã chủ động tham gia tối ưu hóa dòng động cơ i-Get theo hướng tiết kiệm xăng, vận hành êm hơn và đồng thời đóng góp vào phát triển bền vững cho người dùng và xã hội. Để làm được điều này, các kỹ sư Việt đã bóc tách thói quen lái xe, nghiên cứu sâu điều kiện thời tiết ngập nước, nóng ẩm đặc thù tại địa phương để tinh chỉnh động cơ i-Get đạt đến sự êm ái, bền bỉ. Như ông Fiume đã nói: “Động cơ đó được sinh ra tại đây, trên đất nước này và được áp dụng trên các dải sản phẩm của Piaggio và Vespa trên toàn thế giới.”

Khi năng lực lao động bản địa được giải phóng, nó tạo ra sức bật mạnh mẽ cho toàn bộ chuỗi cung ứng vệ tinh xung quanh doanh nghiệp. Tính đến năm 2025, các nhà máy Piaggio tại Việt Nam đã chi trả 184 triệu euro để mua linh kiện từ 304 đối tác, trong đó 70,8% giá trị dòng tiền này được đổ thẳng vào các nhà cung cấp thuần Việt. Piaggio Việt Nam còn trở thành nguồn cung ứng linh kiện Vespa chính cho nhà máy của tập đoàn tại Indonesia, minh chứng cho một chuỗi cung ứng đa dạng, chất lượng cao và phát triển bền vững thực chất.

Có thể thấy một kỹ sư Việt Nam được đào tạo trong môi trường quốc tế không chỉ mang lại giá trị cho Piaggio. Kinh nghiệm về quy trình, chất lượng, R&D hoặc quản trị mà họ tích lũy được chính là một phần của vốn nhân lực Việt Nam. Piaggio Việt Nam còn thực hiện cam kết giáo dục khi hỗ trợ hoạt động đào tạo các kỹ sư tương lai khi họ vẫn còn trên ghế nhà trường.

Piaggio Việt Nam bắt tay hợp tác chiến lược cùng các trường đại học, mở ra không gian chia sẻ tri thức và bệ phóng nghề nghiệp cho sinh viên. Link ảnh

Năm 2025, nhà máy Phú Thọ đón hơn 300 sinh viên tham quan thực tế, tiếp cận gần 1.000 nhân tài trẻ qua các ngày hội việc làm và ký kết biên bản ghi nhớ chiến lược với các trường đại học. Những buổi CEO Talk và định hướng nghề nghiệp thực chất này chính là cách Piaggio nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư và nhà quản lý tương lai, khép lại một vòng tuần hoàn trọn vẹn của triết lý phát triển vì con người.

Đặc biệt tại Phú Thọ, nơi đặt trung tâm sản xuất của Piaggio Việt Nam, doanh nghiệp còn mở rộng kết nối với các trường cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông qua các chương trình hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, tham quan nhà máy, định hướng nghề nghiệp, cùng hoạt động trao tặng xe và động cơ phục vụ đào tạo, học sinh - sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm với công nghệ và môi trường sản xuất thực tế. Đây không chỉ là cách Piaggio chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận cho hoạt động sản xuất, mà còn góp phần nâng cao kỹ năng nghề và chất lượng lao động trẻ tại địa phương.

Sau cùng, người tiêu dùng Việt Nam có thể nhìn chiếc Vespa theo một cách hoàn toàn khác. Đó không chỉ là một biểu tượng của Ý được đưa đến Việt Nam, mà còn là một sản phẩm mang dấu ấn “Made in Vietnam”, được tạo nên từ năng lực sản xuất, kỹ thuật và đội ngũ nhân sự Việt Nam trong một hệ sinh thái kết nối với tiêu chuẩn và chuỗi giá trị toàn cầu. Phía sau mỗi chiếc xe vì thế không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu quốc tế, mà còn phản ánh sự trưởng thành của năng lực công nghiệp Việt Nam và đóng góp của nguồn nhân lực trong nước vào hành trình phát triển chung của đất nước.