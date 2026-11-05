Piaggio mang loạt xe mới, phiên bản đặc biệt đến triển lãm EICMA 2026

Dòng xe thể thao Aprilia SRGT 200 Sport

Diễn ra từ ngày 3/11/2026, EICMA 2026 tiếp tục là sự kiện quan trọng của ngành công nghiệp xe hai bánh toàn cầu, nơi các nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ và xu hướng phát triển của thị trường.

Tham gia triển lãm năm nay, Tập đoàn Piaggio mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung vào đổi mới thiết kế, công nghệ động lực và các phiên bản mang dấu ấn thương hiệu.

Theo Piaggio, trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn duy trì 17,5% thị phần xe tay ga tại châu Âu. Tại Bắc Mỹ, thị phần tăng lên 37,5%, so với mức 33,9% cùng kỳ năm 2025. Hoạt động kinh doanh xe hai bánh toàn cầu đạt doanh số 185.600 xe, mang về 652,8 triệu euro doanh thu thuần.

Aprilia làm mới diện mạo cá tính cho dòng Factory Range (gồm RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660)

Ở thương hiệu Moto Guzzi, tâm điểm là Moto Guzzi The Trip, mẫu roadster 500cc thuộc thế hệ sản phẩm mới, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và nhu cầu di chuyển hằng ngày. Mẫu xe kết hợp ngôn ngữ thiết kế truyền thống của thương hiệu Italy với phong cách hiện đại, chú trọng sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và tính linh hoạt.

Bên cạnh đó, Moto Guzzi giới thiệu phiên bản đặc biệt V85 TT Napapijri, được phát triển từ dòng V85 TT thông qua hợp tác với thương hiệu thời trang ngoài trời Napapijri. Xe sở hữu phối màu xanh lam - đỏ lấy cảm hứng từ nhận diện thương hiệu Napapijri và quốc kỳ Na Uy, nhấn mạnh tinh thần khám phá.

Với thương hiệu Piaggio, EICMA 2026 đánh dấu sự trở lại của một biểu tượng đô thị cùng những cải tiến trên các dòng xe tay ga bánh lớn quen thuộc

Với Aprilia, các sản phẩm trưng bày tập trung vào di sản đường đua và những cải tiến cho thế hệ xe tiếp theo. Đáng chú ý, Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed. là phiên bản sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới, được phát triển từ dòng Superbike RSV4.

Trong khi đó, Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute được giới thiệu nhằm tôn vinh đường đua Phillip Island tại Australia và dấu mốc 300 chiến thắng của hãng tại Giải vô địch thế giới mô tô. Thương hiệu cũng làm mới diện mạo các mẫu xe thuộc Factory Range gồm RSV4, Tuono V4, RS 660 và Tuono 660, đồng thời giới thiệu những nâng cấp về thiết kế, kỹ thuật trên SXR 125 và dòng SR GT 125, SR GT 200.

Dòng xe Primavera Tech

Đối với thương hiệu Piaggio, triển lãm EICMA 2026 đánh dấu sự trở lại của Typhoon 125 với thế hệ mới. Hai dòng xe tay ga bánh lớn Beverly 310, Beverly 400 và Medley 125, Medley 200 cũng được nâng cấp thiết kế ngoại thất và trang bị tiêu chuẩn.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là kỷ niệm 20 năm ra đời của Piaggio MP3, dòng xe tay ga ba bánh này được xem là một trong những sản phẩm tạo dấu ấn riêng của Piaggio trong phân khúc phương tiện di chuyển đô thị cao cấp.

Piaggio Beverly

Trong khi đó, Vespa giới thiệu thế hệ xe điện mới, kết hợp thiết kế thân thép đúc nguyên khối đặc trưng với công nghệ động cơ điện do Tập đoàn Piaggio nghiên cứu và phát triển tại Italy. Động cơ mới sử dụng kiến trúc mô-đun, hướng tới cải thiện hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và nâng cao khả năng kiểm soát vận hành thông qua hệ thống cảm biến tốc độ mới.

Dải sản phẩm xe điện thế hệ mới của Vespa gồm ba phiên bản: Primavera, Sprint S và Primavera Tech. Đây là bước phát triển trong chiến lược kết hợp di sản thiết kế Italy với xu hướng điện hóa phương tiện của thương hiệu.

Tập đoàn Piaggio hiện sở hữu các thương hiệu Piaggio, Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, Ape và Piaggio Commercial, hoạt động trong lĩnh vực xe hai bánh, xe ba bánh và xe thương mại hạng nhẹ. Thông qua EICMA 2026, Piaggio tiếp tục giới thiệu định hướng phát triển sản phẩm đa dạng, từ xe tay ga đô thị, mô tô thể thao đến phương tiện sử dụng năng lượng điện, hướng tới mùa sản phẩm năm 2027.