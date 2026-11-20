Ngày 19/11, Netflix chính thức công bố kế hoạch sản xuất mùa thứ hai của chương trình thực tế đình đám Physical: Asia. Mang tên Physical: Asia 2 - Unbroken, chương trình dự kiến phát hành vào năm 2027, tiếp tục duy trì format thi đấu quốc tế, nơi các vận động viên đến từ nhiều quốc gia châu Á cạnh tranh vì danh dự dân tộc.

Ra mắt vào tháng 10/2025, Physical: Asia là chương trình đầu tiên thuộc thương hiệu Physical triển khai hình thức thi đấu đồng đội giữa các quốc gia. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh thể chất của từng cá nhân, chương trình đặt các vận động viên vào những thử thách đòi hỏi sự phối hợp, chiến thuật và tinh thần đoàn kết.

Physical: Asia xác nhận trở lại với mùa 2.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của mùa đầu tiên là các nhiệm vụ được thiết kế dựa trên đặc trưng văn hóa của Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Qua đó, chương trình không chỉ mang đến những màn tranh tài thể lực gay cấn mà còn tạo cơ hội để khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, cách thi đấu và chiến lược của từng đội tuyển.

Với mùa 2, Netflix kỳ vọng nâng tầm quy mô so với phần trước bằng hàng loạt thử thách và màn đối đầu hoàn toàn mới. Đặc biệt, sự góp mặt của những vận động viên đến từ nhiều quốc gia hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó đoán hơn. Những màn đấu trí, phối hợp đồng đội và chiến thuật mang tính quốc tế cũng được đẩy mạnh, tạo nên bản sắc riêng cho chương trình.

Nhà sản xuất Jang Ho Gi tiết lộ ê-kíp đã xây dựng một thế giới hoàn toàn khác biệt so với các mùa trước, đồng thời phát triển những thử thách có tiềm năng trở thành dấu ấn mới của thương hiệu Physical.

Tám đội trưởng của Physical: Asia mùa 1.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của mùa 2 không đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà còn mang đến những chiến thuật, cuộc đối đầu và kết quả khó lường mà chỉ một cuộc thi mang tầm quốc tế mới có thể tạo ra. Nhà sản xuất cũng mong khán giả chờ đón những màn tranh tài vượt qua mùa đầu tiên cùng câu chuyện của các vận động viên mới sở hữu năng lực mạnh mẽ hơn.

Không chỉ dừng lại ở châu Á, thương hiệu Physical còn đang được mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế. Các phiên bản Physical: 100 - Mexico và Physical: 100 - Italy, được xây dựng dựa trên văn hóa và truyền thống bản địa, từng lọt vào Global Top 10 của Netflix trong hai tuần liên tiếp sau khi phát hành. Bên cạnh đó, các phiên bản tại Mỹ, Pháp và Thụy Điển cũng đã được xác nhận sản xuất. Riêng Physical: 100 - Mexico đã được bật đèn xanh cho mùa thứ hai.

Với sự đầu tư ngày càng lớn và định hướng mở rộng trên phạm vi toàn cầu, Physical: Asia 2 - Unbroken được kỳ vọng tiếp tục nối dài sức hút của thương hiệu chương trình thực tế về thể lực trên Netflix. Chương trình dự kiến ra mắt trong năm 2027.