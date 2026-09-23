Phút trò chuyện với chàng trai mua hơn 200 áo phao, treo dọc những cây cầu

Đồng hồ điểm 23h40 phút, màn hình điện thoại chợt sáng lên kèm những nhịp rung hối hả. Giữa không gian tĩnh mịch, một cuộc gọi muộn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Vừa nhấc máy, giọng một chàng trai cất lên, lọt thỏm giữa tiếng gió rít ù ù qua màng loa: "Em là Quang đây ạ. Xin lỗi anh, em gọi hơi muộn vì giờ em mới xong việc". Quang rủ rỉ kể cho tôi nghe rằng cậu vừa chuẩn bị lô áo phao để sáng mai buộc thêm lên thành cầu. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi bắt đầu theo một cách đặc biệt như thế. Không phải ở tòa soạn sáng đèn hay quán cà phê quen thuộc, mà vội vã qua đường dây điện thoại nối vào màn đêm – nơi có một người trẻ vừa khép lại "ca trực" thiện nguyện thầm lặng của riêng mình.

Quyết tâm lan rộng mô hình "Mỗi chiếc phao là một tia hy vọng"

Kể về khởi nguồn của hành trình rong ruổi "tuy vất vả mà xứng đáng" này, giọng Quang chợt chùng xuống. Hình ảnh vị quân nhân nhòa đi trong dòng nước xiết khi lao xuống cứu người từng khiến mỗi lần nhớ lại là một lần trái tim Quang thắt lại.

Đồng chí Tùng đã để lại hình ảnh đẹp về người Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và phẩm chất cao quý.

Ngày 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng.

Cũng trong ngày 14/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đến viếng và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng. (Nguồn ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Cậu tâm sự với tôi, trong đầu cậu những ngày qua cứ quẩn quanh mãi một chữ "giá như". Giá như lúc đó có sẵn một chiếc áo phao, câu chuyện có lẽ đã rẽ sang một hướng khác, bớt đau lòng hơn. Không để sự trăn trở ấy trôi đi trong vô vọng, Quang quyết định tự mình biến mệnh đề ấy thành hiện thực. Xin phép chính quyền thành công, cậu lập tức bắt tay vào việc mua sắm và tự mình đi lắp đặt 200 chiếc áo phao tại các bờ sông, thành cầu. Với một ước muốn giản dị: "Mong rằng khi có người gặp nạn, sẽ có công cụ cứu trợ kịp thời, giúp mọi người bình an trở về nhà với gia đình.”

Từng chiếc áo phao được anh Quang cố định chắc chắn bằng màng bọc thực phẩm, vừa hạn chế tác động của thời tiết, vừa thuận tiện lấy ra sử dụng khi cần thiết, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. (Video: NVCC)

Khi tôi thắc mắc về nguồn kinh phí cho một dự án không hề nhỏ, Quang quả quyết đáp lời. Cậu đã chủ động cân đối chi tiêu, tự bỏ toàn bộ tiền túi để mua áo và đổ xăng đi lại, kiên quyết không kêu gọi quyên góp hay xin hỗ trợ từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Động lực để cậu tự tin dốc sức trên hành trình thầm lặng ấy chính là một hậu phương vững chắc. Suốt nhiều năm qua, Quang vẫn thường xuyên trích tiền cá nhân để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được tấm lòng nhân ái của con, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, động viên và tạo mọi điều kiện để cậu lan tỏa sự tử tế. Với Quang, sự ủng hộ ấy là nguồn sức mạnh to lớn nhất để cậu tiếp tục góp nhặt chút sức mọn, mang lại bình an cho cộng đồng.

Chàng thanh niên bỏ tiền túi mua 200 áo phao, gieo thêm hy vọng bên những cây cầu.

Qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận rõ sự hào hứng, xen lẫn niềm vui sướng của Quang khi kể về chặng đường buộc từng chiếc áo phao. Cậu nhận lại được vô vàn món quà vô giá. Đó là sự quan tâm, tạo điều kiện từ các cơ quan chính quyền, và đặc biệt là tình cảm mộc mạc của người dân. Có những người vội vã lướt qua vẫn kịp giơ tay chào, những lời hỏi thăm dọc đường như tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho chàng trai trẻ. Ban đầu, Quang chẳng thể ngờ việc làm bé nhỏ của mình lại tạo ra một làn sóng mạnh mẽ đến thế.

"Đừng nghĩ làm việc tốt phải là thứ gì đó lớn lao"

Trong quá trình tác nghiệp và theo dõi các vấn đề xã hội, tôi hiểu việc duy trì các vật dụng cứu hộ ở nơi công cộng luôn phải đối mặt với những rủi ro thực tế, từ sự khắc nghiệt của thời tiết cho đến nguy cơ thất lạc. Mang theo chút băn khoăn ấy, tôi hỏi Quang: "Bạn có sợ áo phao phơi sương gió sẽ hỏng, hoặc bị ai đó tiện tay mang về nhà không?"

Em cũng có trăn trở về việc áo phao có thể bị mất, hư hỏng hoặc xuống cấp do thời tiết. Nhưng ngay từ đầu, em xác định đây là những vật dụng được đặt ở nơi công cộng nên không thể kỳ vọng chúng sẽ luôn còn nguyên vẹn. Điều em quan tâm nhất là trong thời điểm cần thiết, người gặp nạn có thể nhìn thấy và sử dụng được áo phao. Thay vì bận lòng, Quang trả lời tôi bằng một tâm thế tĩnh tại và bao dung đến bất ngờ.

Quang coi sự hao hụt ấy là một phần tất yếu của bài toán tình nguyện. Chàng trai trẻ tự nhủ: "Nếu một số áo bị mất hoặc hư hỏng, em sẽ cố gắng kiểm tra, bổ sung và thay thế trong khả năng của em". Không trách cứ đám đông, cậu chọn cách tin tưởng vào phần thiện lương của con người, mỉm cười hy vọng "mọi người cùng nâng cao ý thức giữ gìn, bởi đây là phương tiện có thể giúp cứu người trong tình huống khẩn cấp".

Cùng với đó, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống đuối nước, tạo thêm điểm tựa an toàn cho người dân.

Cùng với đó, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống đuối nước, tạo thêm điểm tựa an toàn cho người dân.

Có lẽ, chính sự vô tư và thấu đáo ấy đã chạm đến trái tim số đông. Từ một hành động tự phát, hình ảnh những chiếc áo phao màu cam rực rỡ đã phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Nhắc đến "sự nổi tiếng" bất đắc dĩ này, giọng Quang qua điện thoại bỗng trở nên ngượng ngùng: "Ban đầu, em không nghĩ là việc làm nhỏ của em lại được mọi người quan tâm đến vậy. Khi câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các mặt báo và mạng xã hội, cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ và vô cùng vui. Em hạnh phúc vì hành động nhỏ bé ấy được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng". Với Quang, những lời tán dương ấy không phải để đánh bóng tên tuổi cá nhân. Cậu xem "sự quan tâm và hưởng ứng từ mọi người chính là nguồn sức mạnh to lớn, tiếp thêm cho em nhiều lửa nhiệt huyết để tiếp tục hành trình này".

Đồng hồ đã điểm sang ngày mới, câu chuyện của chúng tôi cũng dần đi đến hồi kết. Nhưng những dự định của Quang dường như mới chỉ bắt đầu. Cậu không muốn dừng lại ở con số 200 chiếc áo phao lẻ bóng trong đêm. Mang theo khát vọng nhân rộng sự bình an, cậu say sưa nói về tương lai: "Nếu như là việc tốt thì em luôn muốn lan toả và kết nối với các nhóm tình nguyện, và tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam thân yêu, với khẩu hiệu Mỗi chiếc phao là một tia hi vọng giúp mọi người bình an trở về nhà".

Em mong là các bạn hãy cứ tự tin bước đi và làm những gì mình muốn. Đừng nghĩ làm việc tốt phải là cái gì đó lớn lao hay đợi đến lúc thật giàu có, sức mình đến đâu thì làm đến đó, có ít góp ít, có công góp công. Cứ làm đi, đừng ngại ngần gì cả vì bất kỳ ai cũng có thể làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn từ những việc làm bình dị hằng ngày. Trước khi cúp máy, chàng trai trẻ gửi gắm đến như những người trẻ còn đang chần chừ trước vạch xuất phát của lòng tốt một lời nhắn nhủ chân thành.

Tiếng "tút tút" vang lên, cuộc gọi kết thúc, trả lại không gian tĩnh lặng cho màn đêm. Nhưng trong tôi, dư âm của cuộc trò chuyện ấy vẫn đang dội lại thật đẹp. Quả thực, lòng tốt không phải là thứ xa xỉ cất trong lồng kính đợi ngày hoàn hảo mới đem ra trưng bày. Nó hiện diện ngay trong những ngã rẽ bình dị nhất, giống như cách 200 chiếc áo phao đang lặng lẽ ôm lấy thành cầu đêm nay, nhẫn nại chờ đợi để thắp lên những tia hy vọng sống.