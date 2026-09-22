Phút trao gửi yêu thương xúc động của người lính mũ nồi xanh trước giờ lên đường
Trước giờ lên đường tới châu Phi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, sáng 22/9, tại sân bay Nội Bài, những người lính mũ nồi xanh lưu luyến tạm biệt vợ con, người thân. Phía trước là hành trình xa Tổ quốc, nơi họ mang theo tình cảm hậu phương và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phut-trao-gui-yeu-thuong-xuc-dong-cua-nguoi-linh-mu-noi-xanh-truoc-gio-len-duong-post1878622.tpo