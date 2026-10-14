Phút tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại CV Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây.

Lễ dâng hoa, dâng hương bắt đầu lúc 7h30 tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Lúc 8h, lễ viếng, truy điệu được tổ chức với các nghi thức tưởng niệm, đọc lời điếu và mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được đưa từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) để an táng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiễn đưa các liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng.

Người dân tiễn đưa anh linh các anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Đoàn xe di chuyển trên lộ trình dài khoảng 26km, qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, lễ an táng sẽ được tổ chức theo nghi thức trang trọng. Theo kế hoạch, các hài cốt liệt sĩ được đưa đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, sau đó đại biểu dâng hương tưởng niệm.