Phút tiễn biệt 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Đông đảo người dân, cựu chiến binh và lực lượng vũ trang tập trung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ.

Tham dự lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên có ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Hài cốt 93 liệt sĩ được đặt trong tiểu quách, phủ lồng kính và trang trọng phủ Quốc kỳ. Các hài cốt trước đó được phát hiện tại những xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bình Thuận, nơi những liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

8h20 sáng 15/10, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, lực lượng cựu chiến binh dâng hương trước Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn truy điệu hài cốt liệt sĩ. "Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên".

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện nghi thức di quan, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trước đó, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang quy tập 93 hài cốt tại hang đá, khe sâu và công sự, trận địa từng diễn ra giao tranh ác liệt.

Người dân và đại biểu dọc đường không giấu được xúc động khi chứng kiến 93 hài cốt liệt sĩ được đưa về khu vực an táng trong không khí trang nghiêm.

Phút tiễn biệt 93 liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Vị Xuyên. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện công tác hạ huyệt các hài cốt liệt sĩ.

Người dân và cựu chiến binh thắp hương, rải hoa trên những phần mộ mới hạ huyệt để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Với nhiều cựu chiến binh, hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa dừng lại khi còn những người chưa được trở về. Mỗi hài cốt được tìm thấy và đưa về đất mẹ là một lần lời hẹn giữa những người từng vào sinh ra tử được thực hiện.

9h30 sáng 15/10, lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên kết thúc trong không khí trang nghiêm, xúc động. Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 13/10, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 3.611 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2.374 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 217 hài cốt tại Lào và 1.020 hài cốt tại Campuchia.

Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).