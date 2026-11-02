Phút thư giãn của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Ông Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, năm nay 76 tuổi, là một trong những doanh nhân có dấu ấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản phía Bắc. Với biệt danh “đại gia điếu cày”, ông gắn liền với sự phát triển của Tập đoàn Mường Thanh và hệ thống khách sạn, khu đô thị, chung cư mang thương hiệu này.

Một hình ảnh ghi lại không khí giao lưu thể thao trong nhà, với nhiều người tham gia chơi bóng bàn và các hoạt động vận động, mang đến góc nhìn đời thường khác với hình ảnh thường thấy của một doanh nhân bất động sản. Không gian rộng, những chiếc bàn bóng bàn được bố trí liên tiếp, người chơi và cổ động viên đứng quanh tạo nên bầu không khí sôi nổi. Tuy nhiên, từ một khoảnh khắc tại sự kiện thể thao, chưa thể kết luận đây là hoạt động thường xuyên hay sở thích cá nhân của ông Thản, nhưng đây là phút thư giãn đáng chú ý của vị doanh nhân này.

Trong nhiều năm, cái tên Lê Thanh Thản được nhắc đến cùng quá trình phát triển nhanh của Mường Thanh. Tập đoàn xây dựng mạng lưới khách sạn tại nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở. Những dự án chung cư có mức giá cạnh tranh góp phần đưa thương hiệu Mường Thanh tiếp cận đông đảo người mua nhà, đặc biệt tại Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản đang đánh bóng bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh dấu ấn kinh doanh, doanh nghiệp này cũng đối mặt nhiều vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng và pháp lý dự án. Tâm điểm là vụ việc tại tổ hợp chung cư CT6 Kiến Hưng cũng như dự án khu chu cư ở Linh Đàm (Hà Nội).

Từ một doanh nhân nổi tiếng với chiến lược phát triển bất động sản giá cạnh tranh giá, hình ảnh của ông Thản hiện gắn với cả những dấu ấn kinh doanh lẫn các vụ việc pháp lý gây chú ý. Những khoảnh khắc đời thường bên ngoài thương trường có thể tạo nên góc nhìn gần gũi hơn về nhân vật, nhưng điều công chúng chờ đợi lúc này vẫn là kết quả xử lý các vụ việc và cách doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với khách hàng.