Phút cuối kinh hoàng của phi công khi máy bay lao xuống như tên lửa ở Mỹ

Các bản ghi âm từ Trung tâm Kiểm soát Không lưu Miami cho thấy phi hành đoàn trên chiếc Learjet 60 đã liên tục phát tín hiệu khẩn cấp trong những phút cuối cùng trước khi máy bay gặp nạn tại bang Florida, Mỹ, hôm 1/11.

Một nữ thành viên phi hành đoàn được cho là đã hét lên: “Trời ơi, không kịp nữa rồi!”, ngay trước khi chiếc máy bay chúi mũi lao xuống mặt đất vào khoảng 13h. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng..

Trước đó, nữ phi công thông báo máy bay gặp nhiễu động không khí ở mức trung bình và xuất hiện lớp băng mỏng, trong suốt trên phi cơ. Tình trạng này ban đầu vẫn được đánh giá nằm trong khả năng kiểm soát của tổ bay.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng diễn biến nghiêm trọng. Phi công phát tín hiệu khẩn nguy “mayday”, đồng thời thông báo máy bay đang mất độ cao với tốc độ rất lớn.

“Chúng tôi đang hạ độ cao với tốc độ 3.000 m mỗi phút”, nữ phi công thông báo. Chỉ ít giây sau, tổ bay cho biết tốc độ hạ độ cao đã tăng lên khoảng 6.000 m/phút, vượt quá giới hạn cho phép.

“Chúng ta sắp đâm xuống đất rồi”, phi công nói trong tình trạng khẩn cấp. Kiểm soát viên không lưu liên tục yêu cầu tổ bay duy trì liên lạc, nhưng phi hành đoàn sau đó thông báo không thể cứu được máy bay.

Chiếc Learjet 60 đang thực hiện chuyến bay từ Austin, bang Texas, đến sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Máy bay rơi tại hạt Palm Beach, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 14 km.

Video hiện trường cho thấy phi cơ lao xuống gần như thẳng đứng, tạo ra quả cầu lửa lớn và để lại hố sâu trên mặt đất. Theo Aviation 24/7, máy bay va vào cây cối và làm đứt đường dây điện trước khi phát nổ.

Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả cú rơi giống như tên lửa lao xuống đất. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy gọi đây là thảm kịch kinh hoàng.

Mưa lớn và thời tiết bất ổn đang diễn ra tại khu vực Palm Beach vào thời điểm máy bay gặp nạn. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ duy trì cảnh báo lũ lụt do mưa lớn đến chiều 2/11.

Steve Arroyo, chuyên gia an toàn hàng không, cho rằng tình trạng băng bám và nhiễu động không khí có thể là những yếu tố góp phần gây ra tai nạn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc điều tra cần xem xét toàn diện, bao gồm phản ứng của phi công trước các điều kiện thời tiết bất lợi.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ phân tích dữ liệu chuyến bay, bản ghi âm liên lạc và những yếu tố kỹ thuật liên quan. Nguyên nhân chính xác khiến chiếc Learjet 60 mất kiểm soát vẫn chưa được xác định.