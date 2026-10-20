Phút choáng ngợp của anh tài viral nhất mạng xã hội

Tôi là Thơm (Võ Việt Phương, 37 tuổi). Là một trong 33 anh tài góp mặt trong hai concert của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên một sân khấu lớn cùng dàn nghệ sĩ đông đảo và phía dưới là hàng chục nghìn khán giả đón đợi.

Sau những ngày tập luyện vất vả dưới thời tiết nắng, mưa của TP.HCM, đã đến ngày chúng tôi chính thức bước ra sân khấu lớn. Tôi có mặt từ sớm, cùng 32 anh tài khác gấp rút chuẩn bị từ trang phục, make up.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ. Ở trong cánh gà, dàn anh tài tranh thủ ghi lại những hình ảnh đáng nhớ bên nhau. Đây có lẽ là những khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời mình.

Từ những buổi rehearsal cùng các đồng nghiệp trên một sân khấu lớn, tôi đã phấn khích, hào hứng. Nhưng đến ngày concert chính thức diễn ra, khi chứng kiến hàng vạn khán giả có mặt từ sáng sớm để đón đợi, hô tên mình, cảm giác trong tôi là sự choáng ngợp, khó có thể diễn tả.

Tất cả những khoảnh khắc đang diễn ra đều là trải nghiệm chưa từng có trước đây của tôi. Được bao quanh giữa hàng nghìn người hâm mộ ở booth, nhận quà từ khán giả khiến tôi xúc động, ấm áp.

Việc tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và cả các concert mang đến cho tôi quá nhiều thứ. Mọi việc đến khá dồn dập và đều trái với dự liệu của bản thân trước đó. Tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều về tâm lý để tiếp nhận những thay đổi ập đến, kể cả việc được mọi người quan tâm đến lịch trình sinh hoạt, công việc. Những điều trước đó nằm ngoài tưởng tượng của mình.

Cho đến cả khi chỉ còn ít tiếng là bước lên sân khấu concert, đầu óc tôi vẫn lâng lâng, không biết điều gì đang đợi chờ mình phía trước. Thế nhưng, chỉ cần nghe tiếng khán giả reo hò lớn, âm nhạc bùng nổ, mọi thứ kéo tôi về thực tại.

Chúng tôi sát cánh bên nhau trong những tiết mục được đầu tư hoành tráng về sân khấu, âm thanh, ánh sáng và âm nhạc. Những bài hát như "Hỏa tâm", "Thăng hoa", "Nhỏ xíu nhỏ xiu"... lần lượt vang lên, một lần nữa đưa tôi trở về với hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau khi tham gia chương trình, tôi thấy mình chưa bao giờ nổi tiếng đến thế trong suốt thời gian theo đuổi âm nhạc, làm việc trong lĩnh vực giải trí. Nhưng cũng chính quãng thời gian này, tôi phải học cách thích nghi và trưởng thành nhiều hơn.

Tôi đã từng loay hoay, lúng túng, không biết đón nhận sự nổi tiếng đến nhanh, dồn dập này ra sao. Có thời điểm, tôi đã cho phép mình có một khoảng lặng để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Điều gì tốt và cái nào cần thay đổi. Nhưng cũng nhờ có các đồng nghiệp bên cạnh, tôi cảm thấy được truyền nguồn năng lượng tốt.

"Nhỏ xíu nhỏ xiu" là tiết mục ấn tượng với tôi nhất ở cả chương trình lẫn concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Bài hát có giai điệu tươi vui, dễ nghe nhưng lại mang tới nhiều xúc cảm. Chúng tôi muốn đưa khán giả của mình trở về khoảng thời gian tươi đẹp, ký ức trong trẻo của tuổi thơ.

Phía dưới, hàng vạn khán giả cùng hát chung với các thành viên của Nhà Bềnh Bồng: "Cho ta bé lại, cho ta nhỏ lại/Cho ta bé lại, oh, nhỏ xíu xiu xiu/ Cho ta bé lại, cho ta nhỏ lại".

Điều tôi muốn nói với tất cả anh tài ở chương trình là tôi thực sự tự hào về họ. Dù mưa hay nắng, mọi người đều dành rất nhiều tâm sức và sự tâm huyết cho tiết mục của mình. Mỗi khi thấy ai hơi hụt năng lượng một chút, các thành viên đều hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một bầu không khí rất hứng khởi.

May mắn là thời tiết trong hai đêm diễn ra concert ở TP.HCM đều thuận lợi. Khán giả vui vẻ tận hưởng khoảng không gian mát mẻ và bữa tiệc âm nhạc đa dạng, nhiều màu sắc. Còn trên sân khấu, anh em chúng tôi tiếp tục đắm chìm trong phần trình diễn của mình.

Nếu ai đó hỏi Anh trai vượt ngàn chông gai mang lại cho tôi những gì? Thú thực, chương trình là hành trình quý giá, cho tôi quá nhiều thứ. Trong đó không thể không kể đến những đồng nghiệp từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Họ là những người anh, em, bạn bè mà tôi rất trân quý.

Người tuyệt vời nhất không thể không kể đến là anh tôi - Thỏ Da LAB. Chúng tôi đã có chuỗi ngày tuyệt vời, nhiều kỷ niệm cùng nhau tại hành trình này. Tôi vui vì anh tôi cũng trở nên nổi tiếng, đông đảo khán giả yêu mến sau chương trình.

Ngay cả khi nổi tiếng hay phủ sóng mạng xã hội, thăng hoa trên sân khấu, tôi đều hiểu rằng mọi ánh sáng, hào quang có thể đến rồi lướt qua mình. Con người mất bao nhiêu công sức để thích nghi với sự nổi tiếng, chắc chắn cũng phải mất rất nhiều công sức để thích nghi khi sự nổi tiếng đi qua.

Điều duy nhất mà tôi có thể làm là duy trì sự tỉnh táo. Ở thời điểm nào, tôi vẫn cố gắng là chính mình, dù có nổi tiếng hay không. Quan trọng không kém là hãy tận hưởng khoảng thời gian hiện hữu, những khoảnh khắc ở trên một sân khấu lớn, bên cạnh các đồng nghiệp tài năng, nhiệt huyết.

Hai đêm concert đã vội vã đi qua. Một hành trình đẹp đẽ vừa khép lại. Tôi đã mang toàn bộ những kỷ niệm ở chương trình, concert vào góc nhỏ trong trái tim mình và không còn gì nuối tiếc nữa. Tôi nghĩ rằng các anh tài, hàng vạn khán giả đều đã có một mùa hè rất rực rỡ, một hành trình tuyệt vời và trải nghiệm trọn vẹn mọi thứ. Và lời cuối "Anh tên là gì nhở/Quách Văn Thơm". Tạm biệt và hẹn gặp lại.