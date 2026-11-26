U17 Việt Nam cầm bóng 64% trước New Zealand nhưng tung ra ít cú sút hơn đối thủ.

Bàn thắng của Duy Khang ở phút 90+2 giúp U17 Việt Nam hòa New Zealand 3-3 và giành điểm đầu tiên trong lịch sử dự U17 World Cup. Khoảnh khắc ấy đem lại niềm vui, nhưng cũng không thể xóa đi câu hỏi lớn hơn: vì sao đội phải ba lần bị dẫn trước mới giành được một điểm?

Câu trả lời nằm ở khoảng cách giữa việc cầm bóng và kiểm soát trận đấu. U17 Việt Nam giữ bóng 64% trước New Zealand, song chỉ tung ra 10 cú sút, ít hơn đối thủ 3 lần. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của New Zealand lên tới 2,21, trong khi Việt Nam ở mức 0,92. Đội bóng áo đỏ có bóng nhiều hơn, nhưng đối thủ mới là bên tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn.

Trận ra quân trước Bỉ cũng cho thấy vấn đề tương tự. Việt Nam kiểm soát bóng 45%, thực hiện 9 cú sút và có 13 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương. Bỉ dứt điểm 15 lần, chạm bóng trong vùng cấm 34 lần và tạo ra 4 cơ hội lớn. Việt Nam không có cơ hội lớn nào theo thống kê trận đấu.

Những con số ấy không phủ nhận nỗ lực hay khả năng chơi bóng của U17 Việt Nam. Chúng cho thấy đội cần làm tốt hơn ở hai việc: biến thời lượng kiểm soát bóng thành các pha tấn công có chất lượng, đồng thời hạn chế để đối thủ tiếp cận khung thành quá dễ dàng. Trước Mali, nếu chỉ giữ bóng mà không tạo được sức ép, Việt Nam có thể phải trả giá bằng những đợt phản công tốc độ và giàu sức mạnh của đối thủ.

Cầm bóng nhiều chưa đồng nghĩa làm chủ thế trận

Trước New Zealand, Việt Nam có những thời điểm triển khai bóng chủ động, đặc biệt sau giờ nghỉ. Nguyễn Lực gỡ hòa bằng một tình huống đá phạt, Đại Nhân dứt điểm sau pha phối hợp với đồng đội, còn Duy Khang xuất hiện đúng lúc để tận dụng cơ hội trong những phút cuối. Những bàn thắng ấy cho thấy đội có khả năng tạo ra khoảnh khắc và không buông xuôi khi bị đẩy vào thế khó.

Tuy nhiên, cách trận đấu diễn ra cũng cho thấy Việt Nam chưa kiểm soát được những thời điểm quan trọng. Sau khi gỡ hòa, đội nhanh chóng để New Zealand tái lập lợi thế. Đối thủ không cần cầm bóng nhiều nhưng vẫn tìm được khoảng trống để đưa bóng vào vùng cấm. U17 Việt Nam có thể duy trì quyền kiểm soát trong một số quãng, song vẫn chưa đủ khả năng bóp nghẹt các đợt lên bóng của đối phương.

Mali có 19 cú dứt điểm trong trận thắng Bỉ 2-1, tạo sức ép lớn lên hàng thủ Việt Nam.

Điểm đáng lo hơn là số cơ hội mà hàng thủ phải đối mặt. New Zealand có 13 cú sút, trong đó 6 lần trúng đích. Đội bóng châu Đại Dương cũng có 16 pha giải nguy, ít hơn đáng kể so với 37 lần của Việt Nam. Những thống kê đó gợi ra một thế trận mà hàng thủ Việt Nam phải làm việc liên tục, dù đội kiểm soát bóng vượt trội.

Trước Bỉ, sự chênh lệch còn rõ hơn ở khu vực cấm địa: 34 lần chạm bóng của đối thủ so với 13 của Việt Nam. Bỉ cũng tạo ra 4 cơ hội lớn. Nếu đội tiếp tục để đối thủ tiến sâu vào vùng nguy hiểm, thủ môn và các hậu vệ sẽ phải chịu sức ép lớn trong phần còn lại của trận đấu.

Mali sẽ trừng phạt những khoảng trống

Mali không phải đối thủ chỉ biết chờ cơ hội. Đội bóng châu Phi thắng New Zealand 3-0 rồi vượt qua Bỉ 2-1 để chắc suất đi tiếp. Trong trận đấu với Bỉ, Mali kiểm soát bóng 60% và tung ra 19 cú sút; đối thủ chỉ có 3 lần dứt điểm. Tỷ số sát nút không phản ánh hết sức ép mà Mali tạo ra.

Đó là khác biệt đáng kể so với New Zealand. Mali vừa có khả năng áp đặt thế trận, vừa có thể sử dụng sức mạnh và tốc độ để tấn công trực diện. U17 Việt Nam sẽ không chỉ phải chống bóng bổng, mà còn phải xử lý tốt những tình huống chuyển trạng thái khi mất bóng. Nếu hàng tiền vệ để đối thủ thoải mái nhận bóng và hướng lên phía trước, hàng thủ sẽ liên tục phải lùi sâu.

Khả năng phòng ngự bóng bổng cần được cải thiện trước tiên. Trước New Zealand, Việt Nam hai lần bị đánh bại trong các pha bóng trên không; một bàn đến từ tình huống đánh đầu ở cột xa, bàn còn lại xuất phát sau quả phạt góc. Hàng thủ cần xác định người kèm, bảo vệ khu vực cột xa và xử lý dứt khoát bóng hai. Những sai sót nhỏ trong các tình huống cố định thường trở thành khác biệt ở cấp độ này.

Trận cuối với Mali là cơ hội để U17 Việt Nam cải thiện vị trí và nuôi hy vọng đi tiếp.

Việt Nam cũng cần chọn thời điểm gây áp lực hợp lý. Không thể pressing liên tục nếu đội hình bị kéo giãn; nhưng nếu lùi quá sâu, Mali sẽ có thời gian đưa bóng ra biên và tổ chức những pha tạt vào vùng cấm. Giữ cự ly giữa các tuyến, gây sức ép lên người cầm bóng và hỗ trợ bọc lót sẽ quan trọng hơn việc cố giành lại bóng bằng mọi giá.

Trận đấu với Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11. Với một điểm sau hai lượt trận, U17 Việt Nam cần chiến thắng để cải thiện đáng kể cơ hội góp mặt trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Thể thức giải đấu trao vé vào vòng 32 đội cho 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích cao nhất.

Bàn gỡ muộn trước New Zealand là bằng chứng cho thấy U17 Việt Nam có tinh thần chiến đấu. Nhưng để đi xa hơn, đội cần nhiều hơn một khoảnh khắc quả cảm. Trước Mali, bản lĩnh phải đi cùng khả năng phòng ngự kỷ luật, còn quyền kiểm soát bóng phải tạo ra cơ hội thực sự. Nếu không cải thiện được hai điểm ấy, màn rượt đuổi tỷ số trước New Zealand có thể chỉ còn là một kỷ niệm đẹp giữa hành trình ngắn ở World Cup.