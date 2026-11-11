Phường Yên Tử sẵn sàng chuỗi sự kiện đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Quảng Ninh

Đây là nội dung được ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Yên Tử cho biết tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với UBND phường Yên Tử tổ chức vào chiều 11/11 tại phường Yên Tử.

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Yên Tử cung cấp thông tin cho báo chí tại hội nghị.

Chuỗi sự kiện mang ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời quảng bá các giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi hoạt động là đêm Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, dự kiến diễn ra từ 19 giờ ngày 15/11 tại sân đình Làng Nương – Yên Tử với sự tranh tài của 13 thí sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi là sân chơi văn hóa ý nghĩa nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt có kiến thức, khả năng thuyết trình và tình yêu sâu sắc đối với di sản, qua đó xây dựng lực lượng tuyên truyền viên chất lượng cao cho địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai đồng loạt từ ngày 18 đến 24/11. Trong đó Ngày hội Đại đoàn kết tại 14/14 thôn, khu phố trên địa bàn phường được đồng loạt tổ chức vào ngày 15/11.

Quang cảnh hội nghị thông tin báo chí thường kỳ.

Không khí tưng bừng còn được tiếp nối với chuỗi sự kiện quy mô lớn như: Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 - “Chạm vùng Di sản” vào cuối tháng 11, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” lần thứ 2 và chương trình đặc biệt “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” dự kiến thu hút trên 10.000 người tham gia vào đầu tháng 12 sắp tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Yên Tử nhấn mạnh rằng những thành tựu toàn diện trong 10 tháng năm 2026, với việc đón khoảng 2,2 triệu lượt khách và doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, là tiền đề vững chắc để địa phương tiếp tục bứt phá hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Việc tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc từ nay đến cuối năm không chỉ tạo ra món ăn tinh thần phong phú cho nhân dân mà còn là đòn bẩy quan trọng để kích cầu du lịch, qua đó lan tỏa tiềm năng và khẳng định vị thế của Di sản thế giới Yên Tử trong tiến trình phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh.