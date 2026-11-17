Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Trường Mầm non Đồng Chanh và tuyến đường phía Đông trường. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy các đơn vị đang tập trung triển khai thi công các hạng mục theo đúng thiết kế được phê duyệt. Tại khu vực trường học, việc cải tạo, chỉnh trang đang được thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng và Đoàn khảo sát các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại Trường Mầm non Đồng Chanh. Ảnh: Văn Đức

Đối với tuyến đường phía Đông trường, các đơn vị đang tập trung thi công hệ thống rãnh thoát nước. Một số đoạn đã được đào mở nền, xây dựng rãnh bằng gạch không nung; vật liệu và cấu kiện phục vụ thi công được tập kết đầy đủ tại công trường.

Theo thiết kế, tuyến đường có tổng chiều dài 180,3m, nền đường rộng 5,5m; trong đó, mặt đường bê tông xi măng rộng 4,56m; hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép chịu lực. Công trình còn được đầu tư hệ thống chiếu sáng với tổng chiều dài tuyến 344,82m, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cải thiện điều kiện đi lại và bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Đối với đơn vị thi công, cần tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, hợp lý, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường cũng như việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công. Ảnh: Văn Đức

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu chủ đầu tư và các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát từng hạng mục, bảo đảm công trình được triển khai đúng thiết kế, đúng quy định và hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra thực tế và chỉ đạo sát sao tiến độ thi công, lãnh đạo phường Yên Tử quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng đời sống người dân trên địa bàn.