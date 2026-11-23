Lãnh đạo phường Yên Thắng và Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Yên Thắng tặng hoa chúc mừng chương trình.

Chương trình quy tụ sự tham gia của 18 đơn vị đến từ 12 tổ dân phố, các trường học (THCS Yên Thắng, THCS Khánh Thượng, Tiểu học Khánh Thượng, Mầm non Khánh Thượng), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Giáo xứ Quảng Nạp cùng đơn vị kết nghĩa là Tiểu đoàn Phòng hóa (Bộ Tham mưu Quân đoàn 12).

Với các tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng thể loại từ hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đến hợp xướng, dân vũ, đêm giao lưu đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự xuất hiện của các loại hình diễn xướng dân gian truyền thống như hát xẩm, hát chèo và hài chèo cổ đã tạo điểm nhấn ấn tượng, thu hút sự theo dõi và cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Tiết mục văn nghệ “ Yên Thắng-Hội tụ, gắn kết và lan tỏa”.

Thời gian qua, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn phường Yên Thắng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Các câu lạc bộ, đội văn nghệ tại các tổ dân phố, trường học và cơ sở tôn giáo được duy trì nền nếp với nội dung, hình thức ngày càng phong phú. Nhờ vậy không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Tiết mục do khối giáo dục mầm non biểu diễn.

Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng còn là dịp để các đội văn nghệ, hạt nhân văn nghệ cơ sở gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm dàn dựng, biểu diễn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới. Qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng trong việc xây dựng phường Yên Thắng ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển.