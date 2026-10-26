Phường Yên Thắng đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh.

Tới dự có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (GĐLS) tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1957 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng thôn Lam Sơn, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (nay là Tổ dân phố 1 Lam Sơn, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình). Liệt sĩ là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em.

Năm 1978, giữa lúc cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Tây Nam đang diễn ra vô cùng ác liệt, chàng thanh niên Nguyễn Văn Thịnh đã hăng hái viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Ngày 8 tháng 5 năm 1978, chia tay gia đình và người thân, đồng chí chính thức trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau một thời gian ngắn huấn luyện tân binh, đồng chí được phân công về Đại đội 18, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, thuộc Mặt trận 479 (đơn vị đứng chân trên địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh với Campuchia). Đơn vị của đồng chí có nhiệm vụ trực tiếp tham gia các trận đánh chống lấn chiếm của quân Khmer Đỏ, giữ vững các bàn đạp, điểm cao và tham gia cơ động phản công, tiêu diệt sinh lực địch để bảo vệ nhân dân và lãnh thổ Tổ quốc.

Trong một trận cùng đơn vị chiến đấu chống trả sự xâm lấn của quân Polpot, đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh vào ngày 3 tháng 9 năm 1978, khi mới 21 tuổi đời và 3 tháng tuổi quân. Thi hài của đồng chí được đơn vị an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2022, thông tin mộ liệt sĩ đã được Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh nhanh chóng kết nối báo tin đến gia đình liệt sĩ.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, Nhà xe Lượng Mường thuộc Câu lạc bộ Đội xe Hỗ trợ GĐLS tỉnh đã hỗ trợ chuyến xe 0 đồng di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương sau 48 năm xa cách.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh, Đảng ủy, chính quyền phường Yên Thắng và bà con nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi ghi công lao to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh-người con ưu tú của quê hương đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, của gia đình liệt sĩ và thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".