Phường Yên Sở tuyên dương các tập thể cá nhân ngành giáo dục
Ngành giáo dục và đào tạo phường Yên Sở đã có 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố, 3 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, 3 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc cấp thành phố, 13 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) diễn ra sáng 19/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-yen-so-tuyen-duong-cac-tap-the-ca-nhan-nganh-giao-duc-246261119213044952.htm