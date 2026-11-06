Phường Yên Sở thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên

Tối 5-11, ông Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Yên Sở, và bà Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường, đã trực tiếp đến Nhà tang lễ Văn Điển thắp hương, chia buồn với gia đình cháu P.A.K. (sinh năm 2015, trú tại phường Yên Sở), nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên.

Trước đó, khoảng 12h18 ngày 5-11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc khiến một học sinh lớp 6 tử vong.

Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt cùng Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thanh Nga đã đến Nhà tang lễ Văn Điển gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Ảnh: TA

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 22h30 cùng ngày, thi thể cháu bé được đưa về Nhà tang lễ Văn Điển để lo hậu sự. Trong thời điểm đau thương này, lãnh đạo UBND phường Yên Sở đã có mặt, trực tiếp thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát với thân nhân cháu bé.

Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND phường gồm Chủ tịch Vũ Tuấn Đạt và Phó Chủ tịch Trần Thanh Nga đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau của gia đình.