Phường Yên Sở ra mắt mô hình sinh hoạt cộng đồng số

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt nhấn mạnh, việc đưa văn hóa và công nghệ số đến gần người dân, ngay tại nơi sinh sống, là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Trong điều kiện quỹ đất dành cho thiết chế văn hóa còn hạn chế, việc phát huy không gian sinh hoạt chung tại các tòa chung cư là hướng đi thiết thực, đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập và tiếp cận tiện ích số ngày càng cao của cư dân.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình. Ảnh: Thái Phương

Mô hình tại Tổ dân phố Hưng Thịnh có hai nhóm chức năng bổ trợ nhau. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách, giao lưu cộng đồng, nơi đây còn hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số trong đời sống hằng ngày.

“Cư dân là chủ thể - Tổ dân phố tổ chức - Ban Quản trị, Ban Quản lý đồng hành - Chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ”, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Yên Sở chứng kiến lễ ký kết biên bản phối hợp giữa 3 đơn vị. Ảnh: Thái Phương

Theo Chủ tịch UBND phường, đây là phương châm xuyên suốt trong tổ chức, vận hành mô hình. Mọi hoạt động phải tôn trọng quyền sở hữu chung, quyền quyết định của cư dân; bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ nội quy tòa nhà và các quy định về an ninh, an toàn. Đặc biệt, sự đồng thuận và tham gia của người dân là yếu tố quyết định để duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, bền vững.

Tại đây, cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản phối hợp giữa Tổ dân phố Hưng Thịnh, Ban quản trị và Ban quản lý chung cư Hateco Hoàng Mai về quản lý, sử dụng và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Phường Yên Sở cũng bố quyết định ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ Tổ dân phố Hưng Thịnh. Ảnh: Thái Phương

Biên bản quy định cụ thể trách nhiệm của từng bên trong xây dựng kế hoạch, công khai lịch sinh hoạt, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy. Việc ký kết tạo cơ sở để các hoạt động được triển khai nền nếp, đồng thời phát huy trách nhiệm, sự phối hợp giữa tổ dân phố, Ban quản trị, Ban quản lý và cộng đồng cư dân.

Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tổ chức hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế; tăng cường hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, phường sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện cơ chế phối hợp để từng bước nhân rộng cách làm này tại các khu chung cư khác.

Người dân trải nghiệm tiện ích số tại cộng đồng dân cư. Ảnh: Thái Phương

Hưởng ứng mô hình, ông Thân Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ dân phố Hưng Thịnh khẳng định, sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo phường bằng những việc làm thiết thực, xây dựng lịch sinh hoạt định kỳ, phát huy vai trò của các câu lạc bộ và tổ chức hướng dẫn kỹ năng số cho cư dân, nhất là người cao tuổi. “Cùng tham gia - Cùng giữ gìn - Cùng lan tỏa” là phong trào “Ba cùng” được ông Thân Văn Thiện phát động tới toàn thể cư dân.

Đưa mô hình cộng đồng số vào hoạt động, đổi mới phương thức tổ chức văn hóa cơ sở, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chuyển đổi số. Ảnh: Thái Phương

Theo đó, mỗi gia đình phấn đấu có ít nhất một thành viên tham gia hoạt động cộng đồng và biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số thiết yếu; đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung, chia sẻ kiến thức, kỹ năng số và lan tỏa nếp sống văn minh đô thị.

Phong trào “Ba cùng” được phát động tới toàn thể cư dân. Ảnh: Thái Phương

Trong khuôn khổ chương trình, phường Yên Sở cũng công bố quyết định ra mắt Câu lạc bộ Văn nghệ Tổ dân phố Hưng Thịnh; giới thiệu các khu vực chức năng, hướng dẫn người dân trải nghiệm những nền tảng, tiện ích số thiết yếu.

Việc đưa mô hình cộng đồng số vào hoạt động góp phần đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, gắn xây dựng đời sống văn hóa với chuyển đổi số. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối cư dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, góp phần xây dựng phường Yên Sở văn minh, hiện đại.