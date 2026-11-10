Phường Yên Sở phản hồi phản ánh của Báo Hànộimới về thi công dự án Trường Mầm non Hoàng Liệt

Trước đó, Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh về việc, thời gian qua, một số người dân phản ánh, trong quá trình thi công dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2, phường Yên Sở tồn tại một số vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Theo UBND phường Yên Sở, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, UBND phường đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị nhà thầu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tổ chức thi công, bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt. Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường thu dọn, vệ sinh công trường; bố trí đầy đủ biển báo, dây cảnh báo, hệ thống rào chắn và các biện pháp che chắn cần thiết nhằm bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực trong và xung quanh công trình.

Dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2 được UBND thành phố Hà Nội giao UBND phường Yên Sở làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27-6-2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Dự án được khởi công từ tháng 11-2025, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Công trường dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2, phường Yên Sở ngày 16-10. Ảnh: HL

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, các đơn vị liên quan đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của trẻ em trong độ tuổi mầm non trên địa bàn phường Yên Sở và các khu vực lân cận.

Đối với công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường tại các công trình đang triển khai thi công trên địa bàn, UBND phường Yên Sở giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiêm các quy định có liên quan.

Trong đó, dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt được yêu cầu bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường cả trong và ngoài phạm vi công trường; đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và khu dân cư lân cận.

Khu vực thi công dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt tại ô đất C1/NT2, phường Yên Sở ngày 16-10. Ảnh: HL

Trước đó, ngày 7-10-2026, UBND phường Yên Sở cũng đã có Văn bản số 2335/UBND-KTHTĐT về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở có Văn bản số 299/BQLDA-DA ngày 9-10-2026 về việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường trong quá trình thi dự án xây dựng Trường Mầm non Hoàng Liệt.

Theo đó, đối với đơn vị thi công phải nghiêm túc tổ chức thi công theo biện pháp thi công đã được phê duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, đặc biệt tại công trường và khu vực xung quanh công trường, nhất là những nơi tập trung đông người và có mật độ phương tiện qua lại cao; đồng thời phải bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo công trường, dây phản quang, đèn cảnh báo, đèn chiếu sáng và nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông trong suốt quá trình thi công, xung quanh khu vực công trường; không tập kết phương tiện, máy móc, vật liệu ngoài phạm vi được phép thi công, không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động, cháy nổ, ô nhiễm môi trường hoặc ùn tắc giao thông. Quá trình thi công phải thực hiện theo nguyên tắc thi công đến đâu, thu dọn và hoàn trả mặt bằng đến đó.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền nếu để xảy ra sự cố, mất an toàn giao thông, tai nạn lao động, cháy nổ hoặc các vi phạm liên quan trong quá trình thi công.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy vệ sinh môi trường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu nhà thầu khắc phục các tồn tại, thiếu sót phát sinh trong quá trình thi công; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết mưa, bão, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh công trường.