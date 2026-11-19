Đồng chí Vũ Tuấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Sở phát biểu. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở nhấn mạnh, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của nhân dân và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục phường Yên Sở đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì, giáo dục mũi nhọn có bước phát triển tích cực, công tác quản lý và phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới.

Đáng chú ý, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức, phát triển năng lực và kỹ năng cho học sinh. Trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn đạt 3 giải cấp quốc gia, 24 giải cấp thành phố. Đội ngũ giáo viên tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn với 1 giải Nhì tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Sở trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội cho Trường THCS Chu Văn An. Ảnh: Thái Phương

Các đơn vị nhận bằng khen và danh hiệu thi đua. Ảnh: Thái Phương

13 cá nhân và 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Thái Phương

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát huy sáng kiến trong quản lý, giảng dạy. Toàn phường có 125 sáng kiến được công nhận cấp phường, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đáng chú ý, việc sắp xếp các trường công lập từ 7 trường còn 4 trường, duy trì 7 điểm trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, đồng thời tạo điều kiện phát huy nguồn lực giáo dục trên địa bàn.

Ghi nhận những nỗ lực trong năm học 2025-2026, UBND thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho Trường THCS Chu Văn An; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 13 cá nhân và công nhận 3 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ở cấp phường, hàng trăm tập thể và cá nhân cũng được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Tuấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Sở khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam phường Yên Sở. Ảnh: Thái Phương

Thời gian qua, phường đã đầu tư xây dựng mới, đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Pháp Vân và Trường Mầm non Ánh Sao với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng; đồng thời, triển khai cải tạo, mở rộng một số trường học, cơ bản đáp ứng nhu cầu về trường lớp, cải thiện điều kiện dạy và học, thể hiện sự quan tâm, đầu tư lâu dài của địa phương đối với sự nghiệp trồng người.

Định hướng nhiệm vụ năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt đề nghị các nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở ba cấp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cùng với đó, tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, từng bước nâng cao sự đồng đều về chất lượng giữa các trường; phấn đấu 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định, nâng cao tỷ lệ đạt trên chuẩn; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển mô hình trường chất lượng cao; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc...