Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cải thiện cảnh quan và tổ chức lại không gian đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thái Phương

Theo biên bản bàn giao, tổng diện tích mặt bằng được UBND phường Yên Sở bàn giao cho nhà đầu tư trong đợt 1 là 21.973,1m², tương đương gần 2,2ha. Phạm vi bàn giao tập trung tại các khu đất dọc đường Ngọc Hồi, thuộc địa bàn hai tổ dân phố Pháp Vân 1 và Pháp Vân 2.

Phường Yên Sở bàn giao gần 2,2ha mặt bằng triển khai Dự án trục không gian Quốc lộ 1A. Ảnh: Thái Phương

Diện tích bàn giao gồm đất của các doanh nghiệp, tổ chức và những thửa đất do UBND phường quản lý. Trong đó, một số đơn vị có diện tích đất thu hồi lớn như: Công ty cổ phần thiết bị cơ điện và xây dựng với 5.145,1m²; Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường với 4.586m²; Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 với 3.117,8m²; Tổng công ty cơ điện Xây dựng - CTCP với 2.846,2m².

UBND phường Yên Sở bàn giao gần 2,2ha mặt bằng đợt 1 cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để triển khai Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị. Ảnh: Thái Phương

Việc bàn giao được thực hiện trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được ban hành theo thẩm quyền. Ranh giới, mốc giới được xác định theo hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và kiểm tra hiện trạng thực tế, bảo đảm cơ sở pháp lý để nhà đầu tư tiếp nhận, quản lý và chuẩn bị triển khai thi công.

Phạm vi bàn giao tập trung tại các khu đất dọc đường Ngọc Hồi, thuộc địa bàn hai tổ dân phố Pháp Vân 1 và Pháp Vân 2. Ảnh: Thái Phương

Kết quả bàn giao mặt bằng đợt 1 thể hiện sự chủ động của chính quyền phường Yên Sở trong phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức có đất thu hồi, đồng thời phát huy vai trò của các phòng, ban chuyên môn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai theo kế hoạch.

Kết quả bàn giao mặt bằng đợt 1 thể hiện sự chủ động của chính quyền phường Yên Sở trong phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức có đất thu hồi. Ảnh: Thái Phương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai dự án, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, việc bàn giao mặt bằng không chỉ phục vụ yêu cầu triển khai một công trình giao thông mà còn gắn với mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo đô thị trên địa bàn. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng, khi dự án hoàn thành, tuyến đường sẽ được đầu tư khang trang, hiện đại, tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, giao thông và điều kiện đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc hoàn thành bàn giao gần 2,2ha mặt bằng đợt 1, góp phần tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thái Phương

Đối với nhà đầu tư, UBND phường đề nghị Tập đoàn Vingroup tiếp nhận, quản lý mặt bằng đúng phạm vi được bàn giao; tổ chức thi công khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và đời sống người dân tại khu vực giáp ranh.

Việc hoàn thành bàn giao gần 2,2ha mặt bằng đợt 1 tiếp tục khẳng định quyết tâm của phường Yên Sở trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trục giao thông khang trang, đồng bộ, thúc đẩy chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực phía Nam Hà Nội.